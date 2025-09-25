एक्टिंग से पहले इस खेल में करियर बनाना चाहती थीं 'मिर्जापुर' की गोलू, देखें 10 तस्वीरें, 5वीं पर ठहर जाएगी नजर

श्वेता त्रिपाठी शर्मा उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी सादगी, ईमानदारी और बेहतरीन अभिनय से हर किसी का दिल जीत लेती हैं. उन्होंने मिर्जापुर सीजन 3 में गोलू के रूप में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया. स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंस और दमदार अंदाज जितना इंप्रेस करता है, असल जिंदगी में भी वो उतनी ही मजेदार और सादगी से भरपूर नजर आती हैं. श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने अलग अलग जोनर की फिल्में और वेब सीरीज कर अपनी एक्टिंग के अलग अलग रूप भी दिखाए हैं. एक्टिंग की दुनिया से अलग भी उनके कुछ खास शौक रहे हैं. चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें.
1. स्कूबा डाइविंग की प्रो
श्वेता सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि पानी के अंदर की दुनिया भी एक्सप्लोर करती हैं. जी हां, वो सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हैं. उन्होंने अंडमान में डाइविंग सीखी और अब इसे प्रोफेशनल की तरह कर लेती हैं.
2. सर्फिंग भी आती है
पानी से श्वेता का प्यार यहीं खत्म नहीं होता. उन्हें सर्फिंग भी आती है. उन्होंने पुडुचेरी में इसे सीखा और अक्सर वहां घूमने जाती रहती हैं.
3. लॉयर बनना चाहती थीं
आज भले ही वो फेमस एक्ट्रेस हैं, लेकिन कभी श्वेता का सपना वकील बनने का था. उन्होंने लॉ एंट्रेंस भी क्लियर किया था, मगर किस्मत उन्हें एक्टिंग की ओर ले गई.
4. स्कूल टाइम में स्क्वैश प्लेयर
बचपन से ही श्वेता फिटनेस और स्पोर्ट्स में एक्टिव रही हैं. स्कूल टाइम में वो स्क्वैश खेलती थीं और उसमें काफी अच्छी थीं.
5. NIFT की स्टूडेंट
श्वेता ने NIFT (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी) से बैचलर ऑफ डिज़ाइन की पढ़ाई की है. फैशन कम्युनिकेशन में डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
6. ‘मिर्जापुर' में सबसे पहले कास्ट हुईं
सबको पता है कि मिर्जापुर में श्वेता का गोलू वाला किरदार कितना पॉपुलर है. लेकिन कम लोग जानते हैं कि शो में वो अली फज़ल (गुड्डू) और दिव्येंदु (मुन्ना) से पहले कास्ट हुई थीं.
7. फ्लाइट में मिला लाइफ पार्टनर
श्वेता की लव स्टोरी भी फिल्मी है. उनकी मुलाकात रैपर स्लोचीता (चैतन्य शर्मा) से एक फ्लाइट में हुई थी. वहीं से दोनों के बीच बातें शुरू हुईं और प्यार हो गया. 2018 में उन्होंने शादी कर ली.
8. डांसिंग में भी टैलेंटेड
कम लोग जानते हैं कि श्वेता ने 5 साल की उम्र में कथक और भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था. हालांकि उन्होंने कथक छोड़ दिया क्योंकि उनके घुंघरू पैरों में चुभते थे. बाद में उन्होंने श्यामक डावर के डांस इंस्टिट्यूट में भी ट्रेनिंग ली.
9. ऐसे हुई शुरुआत
फिल्मी करियर की शुरुआत श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने बतौर एसोसिएट डायरेक्टर की थी. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग का रुख किया.
10 एड्स में किया काम
श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने विज्ञापन की दुनिया में भी खूब काम किया है. वो टाटा स्काय, मैकडॉन्लड्स, वोडाफोन, टाटा टी, तनिष्क जैसे एड्स में दिख चुकी हैं.
