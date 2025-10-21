विज्ञापन

सलमान खान से लेकर अदनान सामी तक, फिल्मी सितारों ने असरानी को याद किया, यूं दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 20 अक्टूबर को निधन हो गया. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है. हर कोई असरानी को याद कर रहा है और श्रद्धांजिल दे रहा है.

फिल्मी सितारों ने असरानी को याद किया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 20 अक्टूबर को निधन हो गया. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है. हर कोई असरानी को याद कर रहा है और श्रद्धांजिल दे रहा है. सलमान खान ने भी दिग्गज एक्टर को याद किया और उन्हें श्रद्धांजिल की है. भाईजान ने अपने आधिकरिक एक्स अकाउंट पर असरानी की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर दुःख हुआ. वे हंसी के सच्चे महानायक थे.'

सलमान खान के अलावा अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर असरानी के लिए लिखा, 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. बचपन से ही उनके काम की सराहना करने से लेकर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने तक... यह सचमुच एक सम्मान की बात थी. हमेशा गर्मजोशी, हास्य और विनम्रता से भरपूर. आप हमेशा याद रहेंगे सर... ओम शांति'. इनके अलावा और भी सितारों ने असरानी को याद किया है. 

अदनान ने अपने प्रसिद्ध गाने 'लिफ्ट करादे' का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें असरानी लोकप्रिय फिल्म ‘शोले' के जेलर के किरदार में नजर आए थे. अदनान ने उनको याद करते हुए लिखा, "हमारे सबसे प्रिय अभिनेता असरानी के निधन के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला में माहिर था. हालांकि लोग उन्हें उनकी शानदार कॉमेडी के लिए हमेशा याद रखेंगे, लेकिन वे हर शैली के धनी थे. उनका अभिनय भी उतना ही शानदार था. 'शोले' का उनका "अंग्रेजों के जमाने के जेलर" डायलॉग हमेशा याद रखा जाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उनके साथ काम करने और समय बिताने का सौभाग्य मिला जब मैंने उनसे अपने म्यूजिक वीडियो 'लिफ्ट करादे' में आने का अनुरोध किया था. मैं भी चाहता था कि वे अपने प्रसिद्ध 'जेलर' किरदार को फिर से निभाएं, जिसके लिए उन्होंने दिल खोलकर हामी भरी."

सामी ने आगे कहा, "वे इतने समर्पित थे कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके पहनावे का हर पहलू शोले फिल्म के जैसा ही हो—यानी विग, मूंछें और वर्दी. अपने काम के प्रति उनका उत्साह और जुनून हम सभी के लिए सीखने लायक एक मिसाल था. वे एक सज्जन व्यक्ति थे. वे प्रेम और शालीनता से भरे हुए थे."

अदनान ने असरानी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "हे ईश्वर, हमें असरानी जी जैसी प्रतिभा का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद. इतनी सारी यादें देने के लिए धन्यवाद, असरानी जी! आपके अमूल्य योगदान के कारण कॉमेडी और वास्तव में सिनेमा की दुनिया और समृद्ध हुई है. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे."

Asrani, Asrani Death, Govardhan Asrani, Actor Asrani, Asrani Movies
