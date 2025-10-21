सलमान खान से लेकर अदनान सामी तक, फिल्मी सितारों ने असरानी को याद किया, यूं दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 20 अक्टूबर को निधन हो गया. उनके निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है. हर कोई असरानी को याद कर रहा है और श्रद्धांजिल दे रहा है. सलमान खान ने भी दिग्गज एक्टर को याद किया और उन्हें श्रद्धांजिल की है. भाईजान ने अपने आधिकरिक एक्स अकाउंट पर असरानी की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर दुःख हुआ. वे हंसी के सच्चे महानायक थे.'

Saddened to hear of Asrani Ji's demise. A true legend of laughter. #RIP pic.twitter.com/GiEtQYdYqe — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 21, 2025

सलमान खान के अलावा अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर असरानी के लिए लिखा, 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. बचपन से ही उनके काम की सराहना करने से लेकर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने तक... यह सचमुच एक सम्मान की बात थी. हमेशा गर्मजोशी, हास्य और विनम्रता से भरपूर. आप हमेशा याद रहेंगे सर... ओम शांति'. इनके अलावा और भी सितारों ने असरानी को याद किया है.

Deeply saddened to hear about the passing of Asrani ji. From admiring his work growing up to sharing screen space with him…it was a true honour. Always full of warmth, humour and humility. You will always be remembered sir…Om Shanti 🙏🏻 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 21, 2025

अदनान ने अपने प्रसिद्ध गाने 'लिफ्ट करादे' का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें असरानी लोकप्रिय फिल्म ‘शोले' के जेलर के किरदार में नजर आए थे. अदनान ने उनको याद करते हुए लिखा, "हमारे सबसे प्रिय अभिनेता असरानी के निधन के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला में माहिर था. हालांकि लोग उन्हें उनकी शानदार कॉमेडी के लिए हमेशा याद रखेंगे, लेकिन वे हर शैली के धनी थे. उनका अभिनय भी उतना ही शानदार था. 'शोले' का उनका "अंग्रेजों के जमाने के जेलर" डायलॉग हमेशा याद रखा जाएगा."

I am so saddened to learn about the passing of our dearest legend Asrani ji. A man who was a genius of his craft & an artistic treasure.

Although people will always remember him for his incredible comedy but he was a man of all seasons & styles. His dramatic roles were equally… pic.twitter.com/XTlzS5cxmG — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) October 20, 2025

Speechless with grief at the passing of Asrani ji. We had just shared the warmest of hugs just a week back at the shoot of Haiwaan. Bahot pyare insaan the…he had the most legendary comic timing. From all my cult films Hera Pheri to Bhagam Bhag to De Dana Dan, Welcome and now our… pic.twitter.com/yo7wXnGO1Z — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 20, 2025

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उनके साथ काम करने और समय बिताने का सौभाग्य मिला जब मैंने उनसे अपने म्यूजिक वीडियो 'लिफ्ट करादे' में आने का अनुरोध किया था. मैं भी चाहता था कि वे अपने प्रसिद्ध 'जेलर' किरदार को फिर से निभाएं, जिसके लिए उन्होंने दिल खोलकर हामी भरी."

सामी ने आगे कहा, "वे इतने समर्पित थे कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके पहनावे का हर पहलू शोले फिल्म के जैसा ही हो—यानी विग, मूंछें और वर्दी. अपने काम के प्रति उनका उत्साह और जुनून हम सभी के लिए सीखने लायक एक मिसाल था. वे एक सज्जन व्यक्ति थे. वे प्रेम और शालीनता से भरे हुए थे."

अदनान ने असरानी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "हे ईश्वर, हमें असरानी जी जैसी प्रतिभा का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद. इतनी सारी यादें देने के लिए धन्यवाद, असरानी जी! आपके अमूल्य योगदान के कारण कॉमेडी और वास्तव में सिनेमा की दुनिया और समृद्ध हुई है. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे."