दोस्त ने खोला रेटोस्टेंट तो सलमान खान ने दे डाली धमकी, दिखाया तुकाराम मुंढे का खौफ?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 20 की तैयारियों के साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक दोस्त के नए कैफे को लेकर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है, जो फैंस के बीच काफी चर्चा में है. सलमान खान के दोस्त ने मुंबई के बांद्रा में नया कैफे खोला है. भाईजान ने सोशल मीडिया पर इस कैफे की तारीफ की. साथ ही मजाकिया अंदाज धमकी दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है.

क्या है सलमान खान का पोस्ट

सलमान खान ने कैफे का वीडियो शेयर किया और मजाकिया अंदाज में लिखा, 'मेरी कॉफी रिफिल करना प्लीज और प्राइस मत बढ़ाना. क्वालिटी मेंटेन रखना. हाइजीन भी अच्छी रखनी होगी, वरना मैं ‘उन्हें' भेज दूंगा. उसके बाद मामला खत्म समझो.' इस पोस्ट में सलमान ने किसी का नाम सीधे नहीं लिया. लेकिन फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स तुरंत समझ गए कि भाईजान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. लोग मान रहे हैं कि सलमान खान ने महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारी तुकाराम मुंढे का जिक्र किया है.

कौन है तुकाराम मुंढे

तुकाराम मुंढे अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं. वे रेस्टोरेंट्स, कैफे और खाने-पीने की दुकानों पर साफ-सफाई और क्वालिटी की कड़ी जांच करते रहते हैं. सलमान के मजाकिया पोस्ट में 'उन्हें भेज दूंगा' वाली लाइन को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस ने भी इसमें भरपूर मजा लिया. सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल वह बिग बॉस 20 की तैयारियों में व्यस्त हैं. शो 6 सितंबर को शुरू होने वाला है और इसके बारे में लगातार अपडेट आ रहे हैं.

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