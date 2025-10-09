इस एक्टर का सलमान खान ने रोका था कमबैक, शाहरुख के बेटे ने दिया काम, मचाया ऐसा भौकाल फिर बना सुपरस्टार

बॉलीवुड फिल्मों के धांसू विलेन रजत बेदी ने शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से पर्दे पर लंबे समय बाद वापसी की है. रजत इस सीरीज के बाद से एक बार फिर बॉलीवुड में छा गए हैं. सलमान खान की फिल्म पार्टनर (2008) के बाद वह किसी बड़ी और हिट फिल्म में नहीं दिखे थे. इस सीरीज के बाद से वह छाए हुए हैं और अब अपने इंटरव्यू में बॉलीवुड से गुम रहने के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं. रजत कई पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यू से धमाका मचा रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके बयान तेजी से चर्चित हो रहे हैं. अब एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में रजत ने सलमान खान पर चौंकाने वाला खुलासा किया है.



सलमान खान पर शॉकिंग खुलासा

रजत ने सलमान खान को लेकर कहा, 'राधे का ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कॉल आया था, और मुझे बताया गया था कि मैं फिल्म राधे के लिए सेलेक्ट हो गया हूं, मैं बहुत खुश था, मैं फिल्म के राइटर से भी मिला, मैं सोच रहा था कि राधे से मुझे बड़ा कमबैक मिलेगा, सलमान भाई के साथ काम करने का फिर से मौका मिलेगा, उनसे तो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है'. एक्टर ने बताया कि फिल्म को लेकर सलमान का नजरिया कुछ अलग ही था. एक्टर ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें बुलाया. एक्टर ने कहा, 'जब भाई को पता चला मैं फिल्म में सेलेक्ट हो गया हूं, तो उन्होंने मुझे बुलाया'.



'राधे' में नहीं मिला काम

एक्टर ने आगे बताया, 'भाई ने मुझसे कहा कि रजत थोड़ा इंतजार कर, मैं तुझे इससे बेहतर कमबैक दिलाना चाहता हूं, जो फिल्म राधे से भी बड़ा होगा, भाई ने कहा रजत तुम्हारी हाइट और बॉडी दोनों अच्छी है और इस उम्र में भी तुमने खुद को अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो थोड़ा इंतजार करो'. बता दें, फिल्म राधे साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो महा फ्लॉप साबित हुई. रजत बेदी की बात करें तो उन्होंने फिल्म कोई मिल गया में विलेन का रोल किया था और यहां से वह लोगों की नजरों में छा गए थे. फिलहाल रजत सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस का लुत्फ उठा रहे हैं. इस सीरीज में उनके रोल का नाम जरज सक्सेना का है.