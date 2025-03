सिकंदर के लिए सलमान खान ने भुलाया अपना दर्द, चलने में भी हो रही थी तकलीफ लेकिन तब भी नाचे भाईजान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी लेटेस्ट फिल्म ‘सिकंदर' की रिलीज के लिए तैयार हैं. मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का एक होली-स्पेशल गाना ‘बम बम भोले' रिलीज किया है और अब अलग-अलग रिपोर्टों से पता चलता है कि जब सलमान ने इस गाने की शूटिंग की थी तब उनकी पसलियों में चोट लगी थी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है इसमें दावा किया गया है कि सुपरस्टार ने पसलियों में दर्द के बावजूद ‘बम बम भोले' की शूटिंग जारी रखी. वीडियो में उन सभी क्लिप का कोलैब दिखाया गया है जिसमें खान अपने पब्लिक इवेंट्स के दौरान चोट से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को प्रायौरिटी देते नजर आ रहे हैं.

इसमें यह भी दिखाया गया है कि 59 साल के सलमान अपने दर्द को कम करने की कोशिश में लगातार पसलियों को छू रहे हैं. इस बीच खान ने बुधवार (12 मार्च) रात अपने करीबी दोस्त और एक्टर आमिर खान से उनके 60वें जन्मदिन से पहले मुलाकात की. इस अन ऑफीशियल मुलाकात के दौरान शाहरुख खान भी उनके साथ थे.

This is what we call Commitment! Salman Khan shot Bum Bum Bole song with broken ribs. #salmankhan #salmankhanuniverse #bumbumbole pic.twitter.com/HuwgFOwegK