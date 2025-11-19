लौटी शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी! वीडियो देख लोग बोले- दो भाई...दोनों तबाही

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और भाईजान सलमान खान बेशक अब तक की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक हैं. जब भी वे साथ आते हैं, दोनों जादू बिखेरने में कामयाब होते हैं, चाहे वह ऑनस्क्रीन हो या ऑफकैमरा. उनकी केमिस्ट्री, उनका अट्रैक्शन, उनका ऑरा बेजोड़ है और जब वे साथ होते हैं, तो यह दस गुना बढ़ जाता है. फिलहाल इस चीज की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सलमान और शाहरुख का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. दरअसल दोनों नई दिल्ली में एक शादी में शामिल हुए थे. शाहरुख और सलमान ने इस शाम को न केवल दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों के लिए, बल्कि पूरे देश के बॉलीवुड लवर्स के लिए एक यादगार शाम बना दिया.

दिल्ली में हुई शादी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. शाहरुख खान और सलमान खान की वायरल क्लिप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि शाहरुख ने सलमान के साथ मिलकर 1998 की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के मशहूर चार्टबस्टर गाने 'ओ ओ जाने जाना' पर डांस किया. जैसी कि उम्मीद थी, इस मोमेंट ने दर्शकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया और इंटरनेट पर और भी ज्यादा देखने की चाहत जगा दी. फैन्स को को मजा ये देखकर आया कि शाहरुख खान को अपने दोस्त सलमान के गाने के हुक स्टेप याद थे.

इस वीडियो के वायरल होते ही, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "दो भाई दोनो तबाही 🔥," जबकि दूसरे ने लिखा, "पठान X टाइगर ♥️." एक कमेंट में लिखा था, "शाहरुख को सलमान के गानों के स्टेप्स बहुत अच्छे से आते हैं!", जबकि एक और नेटिजन ने लिखा, "शाहरुख की एनर्जी, कमाल का डांस है और वह सलमान के गानों के डांस स्टेप्स भी अच्छी तरह जानते हैं." एक ने कहा: "उन्हें करण अर्जुन 2 बनानी चाहिए. अगर वे फिर से पर्दे पर साथ आते हैं तो...बस क्या ही बात हो."

फिल्मों की बात करें तो शाहरुख फिलहाल अपनी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के साथ किंग की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ सलमान बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे. अफवाहें तो यही हैं कि फैन्स सलमान के स्पेशल कैमियो के साथ किंग में दोनों की वापसी देख सकते हैं.