गणतंत्र दिवस पर सलमान खान ने गाया ये खास गाना, वीडियो देख आप भी कहेंगे- वाह भाईजान दिल जीत लिया

सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में गणतंत्र दिवस को एक भावुक पल के साथ मनाया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना मातृभूमि रिलीज़ करने वाले सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के बच्चों के साथ इस गाने को हल्के-हल्के गुनगुनाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देश के प्रति एक सादा लेकिन असरदार श्रद्धांजलि है. यह वीडियो घर के आरामदायक माहौल में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सलमान बच्चों के साथ बैठकर गाना गाते दिखते हैं. बच्चे पूरे मन से उनकी धुन का साथ देते हैं, जो वीडियो को और भी प्यारा बना देता है.
24 जनवरी को रिलीज़ हुआ मातृभूमि गाना बहुत कम समय में श्रोताओं का पसंदीदा बन गया. यह गाना देशभक्ति को बड़े दिखावे की बजाय परिवार से जुड़े भावनात्मक और सच्चे पलों के ज़रिये महसूस कराता है. मातृभूमि को हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया है और इसे अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ दी है. गाने का म्यूज़िक सलमान खान फिल्म्स म्यूज़िक लेबल के तहत रिलीज़ हुआ है, जबकि सोनी म्यूज़िक इंडिया इसकी आधिकारिक म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है. सलमान खान द्वारा निर्मित और अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित फिल्म बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.
