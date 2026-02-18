सलमान खान के साथ रेडी में नजर आईं प्रवीणा देशपांडे का निधन, कैंसर से चल रही थी जंग, 60 की उम्र में कहा अलविदा

सलमान खान की फिल्म रेडी में अपने किरदार के लिए मशहूर जानी-मानी एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का मंगलवार (17 फरवरी) को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. वह 60 साल की थीं. उनके परिवार ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर उनके निधन की खबर की पुष्टि की. स्टेटमेंट में लिखा था, "बहुत दुख के साथ हम आपको बता रहे हैं कि मिसेज प्रवीणा देशपांडे 17 फरवरी 2026 को स्वर्ग सिधार गईं."

इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने भी अपनी संवेदनाएं जताईं. अपने X हैंडल पर एक पोस्ट में, एसोसिएशन ने लिखा, "CINTAA प्रवीणा देशपांडे जी (2008 से सदस्य) के निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर करता है." बता दें कि प्रवीणा देशपांडे का करियर कई दशकों का रहा. इस दौरान उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा, टेलीविजन, थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत काम किया. उन्हें रेडी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी पहचान मिली, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी.

वह एक विलेन, परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण और जलेबी जैसी पॉपुलर हिंदी फिल्मों में भी नजर आईं. एक विलेन में, वह सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और श्रद्धा कपूर के साथ थीं, जबकि परमाणु में जॉन अब्राहम लीड रोल में थे. टेलीविजन पर, प्रवीणा देशपांडे घर एक मंदिर, कुमकुम - एक प्यारा सा बंधन, करम अपना अपना और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे पॉपुलर सीरियल से एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. फैमिली ड्रामा और डेली सोप में उनके काम ने उन्हें टेलीविजन दर्शकों के बीच बहुत पसंद किया. हाल के सालों में, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देखे. उनकी आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज तस्करी में थी, जिसमें इमरान हाशमी ने एक्टिंग की थी.