सलमान खान की ऑनस्क्रीन बहन, इस ब्लॉकबस्टर में बनना चाहती थी उनकी हीरोइन, डायरेक्टर ने सुनते ही कहा...

एक्ट्रेस ने बताया की सलमान खान की हीरोइन बनने की ये ख्वाहिश उन्होंने सीधे फिल्म के डायरेक्टर के सामने रखी थी लेकिन उन्होंने सीधे इंकार कर दिया.

सलमान की हीरोइन बनने का सपना रह गया अधूरा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपनी दमदार अदाकारी से कई किरदारों को यादगार बनाया है. पहले वे फिल्मों में बिजी रहती थीं, अब सोशल मीडिया और अपने शो के जरिए सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान की सुपरहिट फिल्म में उनकी हीरोइन बनने की इच्छा थी. इसके लिए उन्होंने यश राज फिल्म्स के मेन आदमी आदित्य चोपड़ा को मैसेज भेजा था, मगर बात नहीं बनी.

सलमान के साथ काम करने की तमन्ना

एक इंटरव्यू में स्वरा ने बताया कि वे ‘सुल्तान' में सलमान की जोड़ीदार बनना चाहती थीं. उन्होंने कहा, “मैंने आदित्य सर को मैसेज किया, ‘सर, मुझे कास्ट कर लीजिए, मैं शानदार पहलवान लगूंगी.' उन्होंने जवाब दिया, ‘नहीं स्वरा, ऐसा नहीं लगता.' मैंने कहा, ‘जी सर.'” आखिरकार यह किरदार अनुष्का शर्मा को मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. स्वरा का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते बनाए रखना बेहद जरूरी है. बता दें कि स्वरा भास्कर साल 2015 में आई प्रेम रतन धन पायो में सलमान की बहन के किरदार में नजर आ चुकी हैं.

आउटसाइडर होने के चैलेंज

स्वरा ने आगे कहा, “अगर हम ज्यादा संकोच करेंगे तो मौके नहीं मिलेंगे. हम आउटसाइडर हैं. मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था जो फोन करके कहे, ‘स्वरा को रोल दे दो' जो कुछ हासिल किया, खुद की मेहनत और हिम्मत से”. उन्होंने माना कि काम मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता पर इसमें हिचकिचाहट की कोई वजह नहीं. प्रेग्नेंसी और बेटी के जन्म के बाद उन्होंने किसी को काम के लिए कॉन्टैक्ट नहीं किया.

स्क्रीन पर वापसी

फिलहाल स्वरा जियोहॉटस्टार के शो ‘पति पत्नी और पंगा' में दिख रही हैं, जहां वे दूसरे कपल्स के साथ हाजिर हैं. फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वे बड़े पर्दे पर भी धमाकेदार वापसी करेंगी.

