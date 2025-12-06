विज्ञापन

बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग खत्म, बिग बॉस के फिनाले से पहले सलमान खान के नए लुक ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान हमेशा अपने लुक और फिल्मों के कारण चर्चाओं में रहते हैं. इस बीच सलमान अपने नए प्रोजेक्ट 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और इस फिल्म की वजह से वह फिर से चर्चा में हैं.

सलमान खान के नए लुक पर फैंस हुए फिदा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान हमेशा अपने लुक और फिल्मों के कारण चर्चाओं में रहते हैं. चाहे उनका दबंग अंदाज हो या फिर सिनेमा में दिखाए गए साहसी किरदार, सलमान की हर एंट्री फैंस के लिए खास होती है. इस बीच सलमान अपने नए प्रोजेक्ट 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और इस फिल्म की वजह से वह फिर से चर्चा में हैं. फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. इस फिल्म में सलमान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में दिखेंगे.

शनिवार को सलमान को मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर देखा गया. इस बार उनका लुक क्लीन शेव का था. एयरपोर्ट पर सलमान के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. मीडिया को देखकर उन्होंने हाथ हिलाया और फिर सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़ गए. पिछले कुछ महीनों में सलमान का लुक हल्की दाढ़ी-मूंछों वाला रहा है, खासकर 'गलवान' की शूटिंग और 'बिग बॉस' के सेट पर. वह इसी लुक में कई महीनों तक दिखाई दिए.

फिलहाल, सलमान रेस्टिंग पीरियड पर है. वह रविवार को होने वाले 'बिग बॉस' सीजन 19 के फिनाले पर होस्ट करते दिखेंगे. एक तरफ जहां फैंस 'बिग बॉस 19' फिनाले को लेकर उत्साहित है. फैंस देखना चाहते है कि शो में मौजूद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और परिणीत मोरे में कौन शो का विजेता बनेगा. वहीं दूसरी तरफ दर्शक सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'बैटल ऑफ गलवान' का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के अलावा, बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. वहीं, जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोहल और विपिन भारद्वाज समेत कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

