सलमान खान की 'मातृभूमि' का नया पोस्टर आउट, इस डेट को रिलीज कन्फर्म

सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' के बारे में एक नया अपडेट आया है. मेकर्स ने सोमवार को एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें कन्फर्म किया गया कि फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस ऐलान के बाद से उन फैंस को राहत मिली है जो इस प्रोजेक्ट के बारे में खबर का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, पोस्टर पर डायरेक्टर का नाम न होने से लोगों में उत्सुकता भी पैदा हुई है. इसके बजाय, पोस्टर पर लिखा है, "सलमान खान फिल्म्स की एक फिल्म".

यह भी पढ़ें- अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किया कमबैक, आवारापन 2 में इमरान खान के लिए गाया दर्द भरा सॉन्ग ?

इससे पहले अप्रैल में गलवान घाटी की झड़प पर आधारित सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म का टाइटल बदला गया था. फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' से बदलकर 'मातृभूमि: वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया था. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर नए टाइटल और पोस्टर को ऑफिशियली जारी किया था. इस घोषणा में फिल्म का मुख्य संदेश भी शामिल था: "युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए." तस्वीर में सलमान को कंटीली जंजीरों में लिपटे खून से सने लट्ठे के पीछे से झांकते हुए देखा गया.

यह भी पढ़ें- बॉलीवुड की पहली करोड़पति एक्ट्रेस, कभी किया दूसरों के घर में काम, जब हजारों में बनती थीं फिल्में, लेती थीं लाखों में फीस, जानते हैं नाम ?

क्या है कहानी

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित, 'मातृभूमि' 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प से प्रेरित है, जहां भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों के साथ LAC पर भीषण हाथापाई हुई थी. इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और यह हाल के दशकों में भारत और चीन के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकरावों में से एक बन गया था. सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और जिन्होंने बॉर्डर पर सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया (डिसइंगेजमेंट) के दौरान अपने जवानों का नेतृत्व किया था. सलमान खान के साथ, चित्रांगदा सिंह मुख्य महिला भूमिका में हैं, जबकि अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे. फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है.