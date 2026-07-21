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अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किया कमबैक, आवारापन 2 में इमरान खान के लिए गाया दर्द भरा सॉन्ग ?

'आवारापन 2' में इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, साथ ही दिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुरेंद्र विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार भी हैं.

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अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किया कमबैक, आवारापन 2 में इमरान खान के लिए गाया दर्द भरा सॉन्ग ?
अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किया कमबैक
नई दिल्ली:

अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर रहे हैं और उनकी यह वापसी एक जानी-पहचानी टीम के साथ हो रही है. पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगर ने 'आवारापन 2' के पहले गाने 'ये आवारापन' के लिए विशेष भट्ट के साथ फिर से काम किया है. अमाल मलिक द्वारा कंपोज किए गए और रश्मि विराग द्वारा लिखे गए इस गाने को 21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, विशेष भट्ट चाहते थे कि गाना इमरान हाशमी के किरदार, शिवम पंडित के इमोशनल सफर को दिखाए और उन्हें लगा कि अरिजीत की आवाज इसके लिए एकदम सही रहेगी.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "आवारापन फ्रैंचाइजी के पीछे की क्रिएटिव ताकत, विशेष भट्ट ने 'आवारापन 2' के संगीत को खुद में एक खास पहचान देने वाले अंदाज़ में तैयार किया है. 'आवारापन' के साथ वह ऐसा गाना लेकर आए हैं जो शिवम पंडित की दुनिया की रूह से जुड़ा है. उन्होंने इसे अरिजीत सिंह की आवाज में पेश किया है."

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एक पुराना क्रिएटिव रिश्ता

अरिजीत सिंह और विशेष फिल्म्स का म्यूजिकल सफर सालों से कामयाब रहा है. उनकी साझेदारी 'मर्डर 2' के गाने 'फिर मोहब्बत' से शुरू हुई थी. बाद में उनके साथ काम करने से बॉलीवुड को कई पॉपुलर गाने मिले, जिनमें 'आशिकी 2' का 'तुम ही हो', 'सिटीलाइट्स' का 'मुस्कुराने', 'खामोशियां' और 'हमारी अधूरी कहानी' के टाइटल ट्रैक और 'जलेबी' का 'पल' शामिल हैं.

'आवारापन 2' में इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, साथ ही दिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुरेंद्र विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार भी हैं. इस फिल्म को विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है, नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है और बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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जब अरिजीत सिंह ने किया था रिटायरमेंट का ऐलान 

जनवरी में, अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करके प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया था. अपनी पोस्ट में सिंगर ने लिखा, "हेलो, सभी को नया साल मुबारक हो. मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने सालों तक आपने मुझे इतना प्यार दिया. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं लेने वाला हूं."
 

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