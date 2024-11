क्या सलमान खान ने फिर कर डाली वही पुरानी गलती? अब क्या होगा सिकंदर का

क्या सलमान खान ने वही पुरानी वाली गलती कर दी है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाईजान ने क्या गलती कर दी है. बेशक भाईजान की नजर में यह एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जब भी उन्होंने यह कदम उठाया है, उन्हें बॉक्स ऑफिस पर नुकसान उठाना पड़ रहा है. ये कदम है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का उनकी फिल्म में आना, और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार नहीं पकड़ पाना. अगर भाईजान की फिल्मों और उनका बिग बॉस कनेक्शन ढूंढा जाए तो कई फिल्मों में यह सबसे बड़ा लोचा नजर आता है. ये हमारा कहना नहीं है बल्कि भाईजान की फिल्मों का रिकॉर्ड इस ओर इशारा करता है कि उन्हें बिग बॉस होस्ट और एक सुपरस्टार की फिल्म, दोनों को अलग रखकर चलना चाहिए.

हम शुरुआत करते हैं सिकंदर से. हाल ही में सोशल मीडिया पर बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अरुण माशेट्टी की सिकंदर के सेट से कुछ फोटो वायरल हो रही हैं. इन फोटो में वह सलमान खान के साथ नजर भी आ रहे हैं. इसके साथ ही एक वीडियो भी आया है जिसमें अरुण को फिल्म में काम करने की बात कहते हुए सुना जा सकता है. इस तरह सलमान खान और ए.आर. मुरुगदौस की सिकंदर में बिग बॉस कंटेस्टेंट की एंट्री हो चुकी है तो भाईजान को अभी से चौंकन्ना हो जाना चाहिए.

#BigBreaking: On the sets of Sikandar In Hyderabad With Bigg Boss Contestant ArunmaShetty in #Sikandar#SalmanKhan @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/7N88OJI0fZ