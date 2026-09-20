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कैटरीना कैफ के सपोर्ट में आए सलमान खान, ट्रोल्स पर जमकर बरसे भाईजान

सलमान खान ने हाल ही में बिना कैटरीना कैफ का नाम लिए उनके लेटेस्ट अपीयरेंस के कारण बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. 

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कैटरीना कैफ के सपोर्ट में आए सलमान खान, ट्रोल्स पर जमकर बरसे भाईजान
सलमान खान ने न्यू मॉम्स के बढ़े वजन पर किया सपोर्ट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार काफी चर्चा में है, जिसमें सलमान खान ट्रोल करने वालों पर निशाना साधते हुए नजर आए. उन्होंने जहां खुद को बुड्ढा कहने वालों को आड़े हाथ लिया तो वहीं प्रेग्नेंसी के कारण महिलाओं के बढ़े वजन पर बॉडीशेम करने वालों को करारा जवाब दिया. हालांकि इस दौरान उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम नहीं लिया. लेकिन फैंस को लग रहा है कि यह इशारा कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद लेटेस्ट अपीयरेंस को लेकर है, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि फैंस भाईजान की न्यू मॉम्स को ट्रोलिंग पर फूटे गुस्से की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. 

सलमान खान ने न्यू मॉम्स पर कही ये बात

शनिवार के एपिसोड में सलमान खान बिग बॉस में यूट्यूबर स्काउट ओपी से उनकी गेमर कम्यूनिटी के बारे में पूछा, जिनसे उन्होंने एक टास्क के बाद अरिश्फा खान के करियर को खत्म करने की बात कही थी. उन्होंने कहा, किसी को नीचा दिखा के आप कैसे पैसे कमा रहे हैं. उन्होने कहा कि ट्रोल्स सेलेब्रिटिज को उनके वजन, अपीयरेंस फैमिली और करियर फेलियर को लेकर ट्रोल करते हैं. आगे उन्होंने न्यू मॉम एक्ट्रेसेस के वजन और अपीयरेंस पर भी सवाल किया कि लोग क्यों ऐसे कमेंट करते हैं. 

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फैंस कर रहे तारीफ

उन्होंने कहा, प्रेग्नेंट होने के बाद हर किसी का वजन बढ़ता है. वह दोबारा फिट हो जाएंगी जब फिल्मों में आएंगी. उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने दें. वहीं उन्होंने ट्रोलर्स की पहचान पर सवाल उठाते हुए कहा, आप खुद अपनी शक्ल से इतने बेजार हो. इस एपिसोड में सलमान खान के न्यू मॉम्स के सपोर्ट में आने पर फैंस ने भी भाईजान की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, अब बोलो ट्रोल्स. भाईजान कैटरीना के सपोर्ट में आए हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, सलमान खान ने बिग बॉस 20 में कैटरीना कैफ के लिए स्टैंड लिया. इस आदमी को सभी सम्मान मिलना चाहिए.  

कैटरीना कैफ हुई थीं ट्रोल

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कैटरीना कैफ बेटे की मां बनने के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में शामिल हुईं और पैपराजी को पोज दिए. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके वजन बढ़ने के बाद लोगों ने कमेंट किया. इस पर सेलेब्स और फैंस ने कैटरीना कैफ के सपोर्ट में बात की. यहां तक कि पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने भी कैटरीना कैफ के सपोर्ट में वीडियो शेयर किया था. 

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