बिग बॉस 9 में हिस्सा बनने के लिए नोरा फतेही ने रखी थी केवल एक शर्त, 11 साल बाद किया खुलासा 

नोरा फतेही ने दिसंबर 2015 में बिग बॉस 9 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया था. वह दिसंबर 2015 की शुरुआत में घर में आईं और जनवरी 2016 में वोटिंग के जरिए बाहर हो गईं. अब सालों बाद यह बात सामने आई है कि नोरा सलमान खान के होस्ट किए गए इस रियलिटी शो में सिर्फ एक शर्त पर शामिल हुई थीं. 'अनट्रिगर्ड' (Untriggered) पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान नोरा ने बताया कि पहले वह रियलिटी शो को देखती थीं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे इतने भी बुरे नहीं होते.

नोरा ने क्या कहा

बातचीत के दौरान नोरा ने कहा, "मैंने कई गाने किए, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे. प्रोड्यूसर्स ने शायद एजेंसी को पैसे दे दिए होंगे, लेकिन... मुझे उनके पेमेंट का इंतजार करना पड़ रहा था. वे मुझे पैसे नहीं दे रहे थे और मैं लड़ रही थी, और यह सब बहुत अजीब था... और फिर उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, 'क्या तुम बिग बॉस करना चाहती हो?' मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती और आप लोग मेरा विजन नहीं समझते, वगैरह-वगैरह... और फिर उन्होंने बताया कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे. तब मैंने कहा ठीक है!" “यह कोई बुरी बात नहीं है. यह एक प्लैटफॉर्म है और अगर आप स्मार्ट हैं, तो यह तुरंत आपको घर-घर में मशहूर बना देता है. मैं भी एक वाइल्डकार्ड एंट्री थी, इसलिए मैं वहां ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी, और शायद मैं इसे किसी और चीज के बदले इस्तेमाल कर सकती थी. मैं सच में 'झलक दिखला जा' करना चाहती थी, और वह उसी चैनल पर आता था. इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे 'झलक' दें, और बदले में मैं 'बिग बॉस' करूंगी. मुझे बदले में 'झलक' मिल गया.”

घर में रहने के दौरान नोरा की प्रिंस के साथ नज़दीकियां बढ़ गईं, प्रिंस ने उन्हें प्रपोज भी किया था. दोनों को अक्सर घर में फ्लर्ट करते और एक-दूसरे के करीब आते देखा जाता था. प्रिंस ने नोरा से यह भी कहा कि वह नोरा को शो में भेजने के लिए बिग बॉस के शुक्रगुजार हैं. उन्होंने नोरा को अंगूठी और फूल भी दिए. आखिरकार प्रिंस ने वह सीजन जीता.

नोरा के करियर के बारे में

नोरा का करियर इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ रहा है. जून 2026 में उन्होंने FIFA वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया और अपनी कामयाबियों की लिस्ट में अपने करियर की सबसे बड़ी ग्लोबल परफॉर्मेंस में से एक को शामिल किया. वह FIFA 2026 के ऑफिशियल गाने 'सीर सीर' (Siir Siir) में संजॉय और वेजेड्रीम के साथ भी नजर आईं. अगस्त में नोरा ने अपने आने वाले EP 'प्ले' (Play) के नए गाने 'स्ले टू द रिदम' (Slay to the Rhythm) की घोषणा की और इस प्रोजेक्ट को अपने लिए बहुत खास बताया. इससे पहले उन्होंने बादशाह के साथ 'साजन रे' (Sajan Re) रिलीज किया था. खबर है कि वह 'जेलर 2' (Jailer 2) में एक स्पेशल डांस नंबर में भी नजर आएंगी. इस फिल्म में रजनीकांत हैं और इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है.

