फिटनेस पर सवाल उठाने वालों को सलमान खान की 'किक', लेटेस्ट फोटो देख फैन्स बोले- शेर हो भाई...

Salman Khan Latest Photo: सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से जो हमेशा फैन्स को चौंकाने का काम करते हैं. फिर चाहे उनकी फिल्म हो या फिर फिटनेस. युवाओं में सिक्स पैक ऐब्स और बॉडी का क्रेज पैदा करने वाले सलमान खान काफी समय से अपनी फिटनेस को लेकर निशाने पर थे. उनकी फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जा रहा था. उनकी फोटो और वीडियो वायरल किए जाते थे. लेकिन पिछले कुछ समय से भाईजान अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर अपने आलोचकों को खामोश कर दिया है. अब उनकी लेटेस्ट फोटो ने तो सोशल मीडिया पर हंगामा ही बरपा दिया है. 59 साल में सलमान खान की इस फिटनेस को लेकर फैन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सलमान खान की लेटेस्ट फोटो

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर लेटेस्ट फोटो शेयर की है. इस फोटो में भाईजान को स्ट्रेच करते हुए देखा जा सकता है. किक फिल्म में काम करने वाले सलमान की ये किक उनके आलोचकों की बोलती बंद करने के लिए काफी है. सलमान खान को इस फोटो में बैक स्टेज देखा जा सकता है जहां वह लेग स्ट्रेच कर रहे हैं. उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि आहहहह...

सलमान खान फोटो पर फैन्स के रिएक्शन

सलमान खान की इस फोटो पर फैन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ फैन्स फायर की इमोजी बना रहे हैं तो एक फैन ने लिखा है कि भाईजान का जलवा है. वहीं एक कमेंट आया है कि बॉलीवुड का एक ही किंग है. तो वो वहीं एक कमेंट आया है कि सलमान खान भाई आग लगा रहे हो. एक ने लिखा है शेर हो भाई आप शेर. एक बहुत ही मजेदार कमेंट आया है कि शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता.

