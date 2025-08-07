विज्ञापन

सलमान खान बहनों के लिए दिल खोलकर करते हैं खर्चा, रोल्स रॉयस कार से लेकर पैंट हाउस तक कर चुके हैं गिफ्ट

सलमान खान अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं. वो उन पर जान न्योछावर करते हैं. वो अक्सर अपनी बहनों को महंगे गिफ्ट देते रहते हैं. आइए आपको ये लंबी लिस्ट बताते हैं.

नई दिल्ली:

रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार का सबसे खूबसूरत त्योहार है, और जब बात बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की हो, तो ये रिश्ता और भी खास हो जाता है. सलमान खान अपनी दोनों बहनों अर्पिता खान और अलवीरा अग्निहोत्री से बेहद प्यार करते हैं. हर साल वो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहनों को ऐसे गिफ्ट देते हैं, जिनकी कीमत सुनकर किसी का भी मुंह खुला रह जाए. सलमान सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी सुपर ब्रदर हैं. उन्होंने बहनों को जो गिफ्ट दिए हैं, उनकी लिस्ट देखकर आप भी कहेंगे-'भाई हो तो ऐसा'

अर्पिता को दिए करोड़ों के गिफ्ट्स

अर्पिता खान, सलमान की सबसे लाडली बहन हैं. जब अर्पिता की शादी हुई थी, तो पूरा बॉलीवुड उस रॉयल वेडिंग की चर्चा कर रहा था. इस शादी में सलमान ने अपनी बहन को 4 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी गिफ्ट की थी. इसके अलावा, उन्होंने अर्पिता और उनके पति आयुष शर्मा को 16 करोड़ का 3BHK टैरेस फ्लैट भी तोहफे में दिया.ये फ्लैट मुंबई की प्राइम लोकेशन पर है, जिसे देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाए.

अलवीरा के लिए भी कम नहीं भाईजान का प्यार

अलवीरा अग्निहोत्री को भी सलमान उतना ही मानते हैं जितना अर्पिता को. साल 2010 में सलमान ने अपनी बड़ी बहन अलवीरा के लिए कार्टर रोड पर एक आलीशान पेंट हाउस खरीदा था. इतना ही नहीं, उन्होंने अलवीरा को एक खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जाती है.

भाईजान का बहनों के लिए प्यार हर किसी के लिए मिसाल

सलमान खान सिर्फ तोहफों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो अपनी बहनों की हर खुशी में दिल से शामिल होते हैं. अर्पिता की बेटी और सलमान का जन्मदिन एक ही दिन होता है, जिसे वो बड़े प्यार से साथ मनाते हैं. वहीं, अलवीरा की बेटी को सलमान खुद बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं. रक्षाबंधन 2025 के मौके पर एक बार फिर फैंस की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस साल सलमान अपनी बहनों को क्या खास गिफ्ट देंगे. लेकिन एक बात तो तय है, भाई हो तो सलमान खान जैसा, जो बहनों की हर खुशी पर अपना सब कुछ लुटा दे.

