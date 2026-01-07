थिएटर के बाद ओटीटी पर मचाएगी तहलका अखंडा 2, जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीम

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण एक बार फिर अपने जबरदस्त एक्शन अवतार को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म 'अखंडा 2 ताण्डवम्' ने रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में जबरदस्त माहौल बना दिया था. 12 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई, बल्कि धुरंधर जैसी बड़ी फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी. फिल्म की दमदार कहानी, हाई वोल्टेज एक्शन और बालाकृष्ण का एग्रेसिव अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. अब जो लोग किसी वजह से इसे थिएटर में नहीं देख पाए, उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

Babu ready babu… start camera.. Action! ???????? pic.twitter.com/nPjOkZ8cuG — Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 7, 2026

इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी 'अखंडा 2'

'अखंडा 2 ताण्डवम्' की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Netflix_INSouth नाम के पेज से जानकारी दी गई है कि ये फिल्म 9 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. ऐसे में दर्शक अब इस एक्शन से भरपूर फिल्म को घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकेंगे. खास बात ये है कि 'अखंडा 2' को तेलुगु के साथ-साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे देशभर के फैंस इसे आसानी से देख सकें.

स्टारकास्ट ने बांधा समां

फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्ण लीड रोल में नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर अपने फैंस को निराश नहीं किया है. उनके साथ संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, कबीर दुहन सिंह और सास्वता चटर्जी अहम किरदारों में दिखाई देते हैं. इसके अलावा फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा भी नजर आती हैं, जिन्हें सलमान खान की बजरंगी भाईजान में मुन्नी के किरदार से पहचान मिली थी. फिल्म का निर्देशन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर बोयापति सरिनू ने किया है, जिसकी झलक हर सीन में देखने को मिलती है.

बॉक्स ऑफिस पर रहा दमदार प्रदर्शन

'अखंडा 2 ताण्डवम्' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार परफॉर्म किया है. फिल्म अब तक भारत में करीब 94.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 123.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. लगभग 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया था. ये फिल्म साल 2025 की टॉप 10 तेलुगु फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है. बता दें कि अखंडा 2, साल 2021 में रिलीज हुई अखंडा का सीक्वल है, जिसने उस समय करीब 89 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.