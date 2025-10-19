विज्ञापन

'पार्टनर' के सेट पर किसे देख छूट गई थी सलमान खान की हंसी? गोविंदा नहीं कोई और हैं ये

सलमान खान और उनकी फिल्म पार्टनर से जुड़ा ये मजेदार किस्सा खुद उसी स्टार ने सुनाया जिसे देखकर सलमान भाई हंसने लगे थे.

'पार्टनर' के सेट पर किसे देख छूट गई थी सलमान खान की हंसी? गोविंदा नहीं कोई और हैं ये
रजत बेदी ने शेयर किया सलमान खान से जुड़ा किस्सा
नई दिल्ली:

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से वापसी करने वाले अभिनेता रजत बेदी ने 'पार्टनर' की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. इस फिल्म में वह पहली बार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए थे. रजत बेदी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता और अपने कमबैक का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने आईएएनएस से बात की. फिल्म 'पार्टनर' की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए रजत बेदी ने बताया कि सलमान खान पहले ही दिन उनका चेहरा देखने के बाद खूब हंसे थे. 

रजत बेदी ने आईएएनएस से कहा, "सलमान खान के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं. सलीम साहब (सलमान के पिता) मेरे पिता और दादाजी को बहुत अच्छी तरह जानते थे. सलमान भाई इस बात से बहुत प्यार करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं कि मैं किस परिवार से हूं. लेकिन, 'पार्टनर' के सेट पर पहले दिन सलमान खान आए, मैं मेज के दूसरी तरफ बैठा था और उस समय फंकी हेयरस्टाइल और स्पाइकी लुक का चलन था. इसलिए मैंने सोचा कि डेविड धवन की फिल्म के लिए मैं एक फंकी लुक अपनाऊंगा."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सलमान भाई मेरे सामने आकर बैठे, तो उन्होंने मुझे देखा और जोर से हंस पड़े. मैंने सोचा, 'यह आदमी क्यों हंस रहा?' और वह हंसना बंद नहीं कर पाए. जब भी वह मुझे देखते, कहते कि मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है. फिर हमने सलमान भाई के साथ वह सीन किया.”

उन्होंने आगे कहा, “और बाद में जब मैंने खुद को स्क्रीन पर देखा, तो मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ लग रहा हूं. यह बहुत बेवकूफी थी. फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई मुझ पर हंस रहा है. मैं बेवकूफ नंबर 1 जैसा लग रहा था. वह बहुत जोर-जोर से हंस रहे थे और मैं शर्मिंदा होता जा रहा था." इससे पहले रजत बेदी ने बताया था कि आर्यन खान और उनके दोस्त फिल्म 'कोई मिल गया' के बहुत बड़े फैन हैं. उनकी वापसी में इस फिल्म का भी बहुत बड़ा हाथ है.
 

