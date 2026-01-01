विज्ञापन

नीम करोली बाबा पर बनने जा रही वेब सीरीज, पढ़ें क्या क्या होगा खास

नीम करोली बाबा पर एक वेब सीरीज बनने जा रही है. इस बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं लेकिन ये सीरीज कई मायनों में बड़ी खास होने वाली है.

नीम करोली बाबा पर बनेगी वेब सीरीज
नई दिल्ली:

महान संत नीम करोली बाबा जिन्हें कैंची धाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है की आध्यात्मिक यात्रा, उनके चमत्कारों और वैश्विक प्रभाव को अब एक प्रीमियम वेब सीरीज के जरिए दुनिया के सामने आएंगे. Almighty Motion Picture ने ऑफीशियली इस मचअवेटेड प्रोजेक्ट ‘संत' की अनाउंसमेंट की है. यह 7 पार्ट्स वाली सीरीज बाबा के जीवन, उनकी भक्ति, करुणा, सेवा और प्रेम के संदेश को आधुनिक तरीके से पेश करेगी.

बता दें कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी का जीवंत अवतार माना जाता है. उनके आशीर्वाद ने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स जैसी अंतरराष्ट्रीय शख्सियतों के जीवन को गहराई से बदला. अब उनकी कहानी को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यह सीरीज तैयार की जा रही है जो भारतीय आध्यात्मिकता और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के बीच एक मजबूत पुल बनेगी.

इस वेब सीरीज में क्या होगा खास ?

•  20 भाषाओं में बनाई जाएगी, ताकि दुनिया भर के लोग आसानी से इसे देख और समझ सकें.
•  AI की मदद से बाबा के चमत्कारों और पुराने घटनाक्रमों को विजुअल्स के रूप में रीक्रिएट किया जाएगा.
•  लाइव-एक्शन शूटिंग के साथ हाई-क्वालिटी VFX का इस्तेमाल होगा, जिससे हर सीन इम्प्रेसिव और ऑथेंटिक लगे.
•  पिछले 2 साल से इस पर रिसर्च, आध्यात्मिक विशेषज्ञों, इतिहासकारों और क्रिएटिव टीम के साथ काम चल रहा है.
•  यूके से टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स और भारत की मजबूत प्रोडक्शन टीम मिलकर इसे तैयार कर रही है.

प्रोड्यूसर बोला ये कहानी दुनिया तक पहुंचाना मेरा सौभाग्य

Almighty Motion Picture की फाउंडर और प्रोड्यूसर प्रभलीन संधू ने कहा, “यह मेरे लिए महज एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दायित्व है. नीम करोली बाबा जी ने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में मार्गदर्शन और सुरक्षा दी. एक भक्त के तौर पर उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. प्रोड्यूसर के रूप में मैं पूरी ईमानदारी, भक्ति और विश्व स्तर की क्वालिटी के साथ इसे बनाऊंगी.”

प्रभलीन संधू पहले भी कई चर्चित प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, जैसे प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' और ‘मेड इन इंडिया – ए टाइटन स्टोरी'.

इंटरनेशनल रीच और फ्यूचर प्लैनिंग

मेकर्स का इरादा है कि यह सीरीज ग्लोबल OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी रहेगी. मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स और स्टीव जॉब्स फाउंडेशन जैसे लोगों से संपर्क कर उनकी कहानियों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है. कास्टिंग, रिलीज प्लेटफॉर्म और बाकी डिटेल्स आने वाले समय में अनाउंस की जाएंगी. ‘संत' सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि आस्था, करुणा और शाश्वत ज्ञान का एक आध्यात्मिक सफर होगा, जो आधुनिक पीढ़ी को बाबा के संदेश से जोड़ेगा.

