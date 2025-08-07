अगर ऐसा होता 'सैयारा' का क्लाइमैक्स तो क्या हिट होती फिल्म! ChatGPT का जवाब सुन मेकर्स के उड़े होश, बोला- हीरो-हीरोइन दोनों को...

विज्ञापन

मोहित सूरी के डायरेक्शन के जादू और नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा के एक्टिंग के जलवे ने सैयारा बॉलीवुड की सबसे सफल प्रेम कहानियों में से एक बना दिया है.

ChatGPT की सुनते तो ऐसा होता सैयारा का क्लाइमैक्स
नई दिल्ली:

मोहित सूरी के डायरेक्शन के जादू और नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा के एक्टिंग के जलवे ने सैयारा बॉलीवुड की सबसे सफल प्रेम कहानियों में से एक बना दिया है. फिल्म के लेखक संकल्प सदाना और रोहन शंकर ने हाल ही में बताया कि जब वे फिल्म का क्लाइमैक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन अपनी फिल्म के मूड के अनुकूल कोई क्लाइमैक्स नहीं मिल रहा था. डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ फिल्म के क्लाइमैक्स पर काम कर चुके संकल्प ने बताया कि एक समय उनके एक सहायक ने मजाक में चैटजीपीटी से फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए सुझाव मांगे थे.

कोमल नाहटा के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत में, संकल्प से पूछा गया कि उन्होंने फिल्म का खूबसूरत हैप्पी एंडिग कैसे सोचा और उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म की पूरी स्क्रीनप्ले लिख ली है, लेकिन अभी तक क्लाइमैक्स नहीं बना पाए हैं. उन्होंने बताया, "हमने पूरी कहानी लिख ली थी, लेकिन क्लाइमैक्स अभी तय नहीं हुआ था. हमें नहीं पता था कि फिल्म का अंत क्या होगा. उस समय मेरे एक सहायक चेतन नायडू थे और उन्होंने भी बस मजाक के लिए चैटजीपीटी से पूछा. इसमें कोई गंभीरता नहीं थी. उन्होंने पूछा, 'मोहित सूरी ऐसी फिल्म का अंत कैसे करेंगे?' और जवाब में कहा गया कि हीरो और हीरोइन दोनों को मर जाना चाहिए."

क्लाइमैक्स को लेकर ये था चैटजीपीटी का जवाब

संकल्प ने यह किस्सा सुनाते हुए हंसते हुए कहा कि मोहित सूरी भी सोच रहे थे कि हीरोइन की हालत को देखते हुए, कहानी एक त्रासदी के साथ खत्म हो सकती है. उन्होंने कहा, "मोहित भी सोच रहे थे कि हीरोइन की हालत को देखते हुए, यह एक त्रासदी की ओर बढ़ रही है. लेकिन हम इसे सुलझा नहीं पाए. फिर एक दिन, मैं ट्रैफ़िक में फंस गया और अचानक मुझे यह बात समझ आ गई."

सैयारा 500 करोड़ पार

सैयारा साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई है और इसने घरेलू बाजार में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. वैश्विक स्तर पर फिल्म ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और यह वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर पठान के रिकॉर्ड को पार करने से बस कुछ ही कदम दूर है. ऐसे समय में जब हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, सैयारा की सफलता ने उद्योग विशेषज्ञों को चौंका दिया है. पिछले कुछ सालों में नए कलाकारों वाली फिल्में दर्शकों को खींचने में सफल नहीं रही हैं. यही वजह है कि सैयारा की सफलता को एक असामान्यता के रूप में देखा जा रहा है. 

