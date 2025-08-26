विज्ञापन

सैयारा एक्ट्रेस पर बड़ा दांव खेलने जा रहे टाइगर 3 और फैन के डायरेक्टर, फिर चलेगा 500 करोड़ का मैजिक?

सैयारा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 542 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. अब इस फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर खबर आ रही है कि वो टाइगर 3 और फैन के डायरेक्टर की अगली फिल्म में हीरोइन बन सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सैयारा एक्ट्रेस पर बड़ा दांव खेलने जा रहे टाइगर 3 और फैन के डायरेक्टर, फिर चलेगा 500 करोड़ का मैजिक?
अनीत पड्डा को मिली नई फिल्म?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में ‘सैयारा' फिल्म ने तूफान मचाकर रख दिया. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी यह रोमांटिक-म्यूजिकल ड्रामा फिल्म न केवल दर्शकों के दिलों पर छाई, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 542 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन करने में भी कामयाब रही. ‘आशिकी 2' और ‘एक विलेन' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर मोहित सूरी ने इस बार नए चेहरों पर दांव खेला. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा को लॉन्च किया गया था. अब अनीत पड्डा को यशराज फिल्म्स के जाने-माने डायरेक्टर अपनी फिल्म में ले सकते हैं, जिन्होंने इससे पहले ‘टाइगर 3' और ‘फैन' जैसी फिल्में बनाई हैं.

सैयारा एक्ट्रेस की अगली फिल्म

अब मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि सैयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा क अगली फिल्म सलमान खान की टाइगर 3 और फैन के डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ हो सकती है. मनीष शर्मा इससे पहले बैंड बाजा बारात और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्में भी बना चुके हैं. रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि मनीष शर्मा की इस फिल्म में अनीत हीरोइन होगी लेकिन हीरो कौन होगा, इसे अभी तक तय नहीं किया गया है. फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होने की बात कही जा रही है. 

अनीत पड्डा की पहली फिल्म 

23 साल की अनीत पड्डा अमृतसर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मीं. उन्होंने स्प्रिंग डेल सीनियर स्कूल में पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. अनीत ने अपने करियर की शुरुआत नेस्कैफे, कैडबरी और पेटीएम जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों से की. 2022 में फिल्म ‘सलाम वेंकी' में नंदिनी की छोटी भूमिका से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. 2024 में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘बिग गर्ल्स डोंट क्राई' में रूही के किरदार से उन्हें पहचान मिली. 2025 में यश राज फिल्म्स की ‘सैयारा' में अहान पांडे के साथ मुख्य भूमिका निभाकर उन्होंने लोकप्रियता हासिल की. इस फिल्म ने उन्हें 'नेशनल क्रश' का खिताब दिलाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aneet Padda, Aneet Padda New Movie, Saiyaara Actress Aneet Padda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com