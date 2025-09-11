अमृता सिंह की यंग दिनों की 10 फोटो, पाकिस्तान में हुआ था सारा की मम्मी का जन्म, 5वीं पर कहेंगे- सैफ ने गलती कर दी

बॉलीवुड में एक से एक खूबसूरत एक्ट्रेस आईं और चली गईं, लेकिन कुछ ऐसी हैं, जिनकी खूबसूरती की चर्चा आज भी होती है. इनमें से एक हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की पूर्व पत्नी अमृता सिंह, जो उनसे उम्र में 12 साल बड़ी हैं. अमृता सिंह (Amrita Singh 10 Youth Photos) 80 के दशक में बॉलीवुड में आईं और छा गई थीं. इस दौरान उनका नाम कई एक्टर से लेकर क्रिकेटर संग जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस की शादी सैफ अली खान (Saif Ali Khan) से हुई. अमृता एक्टर सैफ से तलाक के बाद अपने दोनों बच्चों को अलग लेकर रह रही हैं.



पाकिस्तान में जन्मीं अमृता सिंह ने सनी देओल की फिल्म बेताब से डेब्यू किया था. फिल्म सुपरहिट साबित हुई. सनी और अमृता सिंह दोनों ही अपनी डेब्यू फिल्म से हिट हुए और लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया.



1983 में बॉलीवुड हिट डेब्यू करने के बाद अमृता सिंह कई डायरेक्टर्स की नजरों में आईं और इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलने लगीं. बेताब के बाद अमृता ने कई हिट फिल्में दीं.



इसमें अमिताभ बच्चन के साथ मर्द और संजय दत्त संग नाम जैसी हिट फिल्में शामिल हैं. 90 के दशक के बीच में वह सपोर्टिंग रोल करने लगी थीं. अमृता सिंह ने साल 1993 में फिल्म रंग में जितेंद्र के साथ काम किया था.

साल 2000 के बाद वह मां के रोल करने लगी थीं, जिसमें शहीद, कलयुग, दस कहानियां, औरंगजेब, टू स्टेट्स, ए प्लाइंग जट, बदला और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में शामिल हैं.

अमृता को पिछली बार साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म हीरोपंती 2 में देखा गया था. बीते तीन साल से वह पर्दे से दूर हैं. उनकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ी और नजर डाले तो, 2004 में उनका तलाक हुआ था.

अमृता सिंह ने साल 1991 में सैफ अली खान से शादी रचाई थी. इस शादी से उन्हें बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान हुए थे. अमृता सैफ के दोनों बच्चे अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं.

सैफ और अमृता के रास्ते तलाक के बाद ही अलग हो गये थे और इसके बाद पूर्व कपल को कभी साथ में नहीं देखा गया. सैफ के दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम अपनी मां अमृता के साथ ही रहते हैं.

वहीं, सैफ ने अमृता से तलाक के आठ साल 2012 में अपनी को-एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ शादी रचाई. इस शादी से सैफ को दो बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान हैं.

सैफ अब चार बच्चों के पिता हैं और अमृता दो बच्चों की मां हैं. सैफ के घर में पहली शादी से हुए उनके दोनों बच्चों का आना-जाना है, लेकिन अमृता सिंह कभी भी सैफ के घर जाती नहीं दिखी हैं.

अमृता आज अपनी बेटी और बेटे के सहारे हैं और उन्होंने बतौर सिंगल मदर दोनों बच्चों को पाला है. सारा शादी के चार साल बाद और इब्राहिम मां-बाप के तलाक से तीन साल पहले पैदा हुए थे.