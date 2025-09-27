साई पल्लवी की स्विम सूट वाली फोटो थीं फेक, एक्ट्रेस ने असली फोटो दिखा बदनाम करने वालो को दिया करारा जवाब

साई पल्लवी की बहन पूजा कन्नन ने हाल में कुछ वेकेशन फोटोज शेयर कीं. इन फोटोज के आने के बाद इंटरनेट पर साई की स्विमसूट पहने कई AI-जनरेटेड तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं. कई ट्रोल्स ने स्विमसूट पहनने के लिए एक्ट्रेस को निशाना बनाया. इन सबको करारा जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने अपनी वेकेशन के वीडियो पोस्ट किए और इन दावों का जवाब दिया. साई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह, बहन पूजा और उनके कुछ करीबी लोगों के साथ छुट्टियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में दोनों बहनें समुद्र तट पर आराम करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि साई ने अपने असली लुक के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें मॉर्फ किया गया था. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, "PS: ऊपर दी गई तस्वीरें असली हैं और AI जनरेटेड नहीं हैं."

वीडियो में उनकी ट्रिप की कुछ खुशनुमा यादें भी शामिल थीं, जिनमें डॉल्फिन देखना, वाटर स्पोर्ट्स आजमाना,जूलरी बनाना, मैचिंग टैटू बनवाना और भी बहुत कुछ शामिल था. एक फैन ने कमेंट किया, "कैप्शन बहुत अच्छा है." एक ने लिखा, "एक कैप्शन (पोस्ट) से सबको रोस्ट कर दिया... शुक्रिया और लव यू क्वीन." एक ने लिखा, "कैप्शन बहुत अच्छा लगा. हम हमेशा आपसे प्यार करते हैं क्वीन."

हाल ही में पूजा ने अपनी छुट्टियों की तस्वीरें भी शेयर कीं. ज्यादातर तस्वीरों में पूजा बीच पर बैठी और मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि साई उनकी तस्वीरें खींच रही हैं. कुछ तस्वीरों में साई भी पूजा के साथ सेल्फी के लिए पोज देते हुए मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं. कुछ तस्वीरों में वह वेटसूट पहने हुए दिखाई दे रही हैं. एआई-जनरेटेड स्विमसूट की तस्वीरें वायरल होने के बाद, एक्ट्रेस के फैन्स ने उनके अपनी पसंद के कपड़े पहनने के हक का बचाव किया.

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन?

साई को आखिरी बार चंदू मोंडेती की फिल्म थंडेल में नागा चैतन्य के साथ देखा गया था. वह जल्द ही नितेश तिवारी की रामायण में सीता का किरदार निभाएंगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में होंगे. वह आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ सुनील पांडे के डायरेक्शन में एक फिल्म में भी काम कर रही हैं. पूजा ने 2021 की फिल्म चिथिरई सेवनम से बतौर एक्ट्रेस शुरुआत की, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है.