‘रामायण’ की सीता एक्ट्रेस साई पल्लवी को स्विमसूट में आई नजर, यूजर्स ने दिए यूं रिएक्शन

साई पल्लवी को साउथ फिल्मों की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिना जाता है और अब वह रणबीर कपूर के साथ फिल्म रामायण से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

‘रामायण’ की सीता एक्ट्रेस साई पल्लवी को स्विमसूट में आई नजर
नई दिल्ली:

साई पल्लवी को साउथ फिल्मों की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिना जाता है और अब वह रणबीर कपूर के साथ फिल्म रामायण से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि साई पल्लवी को फिल्मों में छोटे कपड़े पहनने से सख्त नफरत है. इतना ही नहीं, वह अर्जुन रेड्डी के लिए भी पहली पसंद थीं, लेकिन इसी पाबंदी के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया. साई हमेशा से फिल्मों में भी पारंपरिक कपड़ों में ही दिखी हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों ने बवाल मचा दिया है और साई को ट्रोल किया जा रहा है.

स्विमसूट में साई पल्लवी!

हाल ही में, साई पल्लवी की बीच वेकेशन के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आईं. उनकी बहन ने हाल ही में अपने बीच वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं, और कुछ तस्वीरों में, साई स्विमसूट पहनकर अपनी बहन के साथ पोज़ देती हुई दिख रही हैं. हालांकि तस्वीर में साफ तौर पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बैकग्राउंड को देख लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने स्विमसूट ही पहना है और कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

फैंस ने किया बचाव

एक तरफ जहां साई पल्लवी को ट्रोल किया जा रहा है तो वहीं उनके फैंस उनका बचाव भी कर रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, "तो ऑनस्क्रीन पारंपरिक साई पल्लवी असल ज़िंदगी में बिकिनी पहनती हैं." एक अन्य यूज़र ने कहा, "इससे साबित हो गया कि वह सभी तथाकथित नायिकाओं में से एक हैं... पारंपरिक पहनावे को तो छोड़ ही दीजिए..." ऐसे कमेंट्स की आलोचना करते हुए, साई पल्लवी के फैंस ने उनका बचाव किया और कहा कि वह क्या पहनना चाहती हैं, यह पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद है, और किसी का साड़ी पहनकर समुंदर किनारे घूमना समझ से परे है. साई पल्लवी के एक फैन ने लिखा, "बीच में साड़ी पहनकर घूमे क्या?"

