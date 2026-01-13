विज्ञापन

सचिन तेंदुलकर के साथ एड में नजर आया ये बच्चा अब है फेमस टीवी एक्टर, क्या पहचान पाए आप

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 80 के दशक में कई विज्ञापन किए हैं जो आज भी वायरल होते रहते हैं. उनका एक पुराना एड वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है. ये बच्चा बड़ा होकर एक्टर बना है.

90s के आइकॉनिक सचिन एड का वो बच्चा आज कर चुका है टीवी पर लंबा सफर
नई दिल्ली:

80-90 के दशक में बॉलीवुड के साथ क्रिकेटर भी कई एड किया करते थे. उनके एड ऐसे होते थे जो खूब वायरल होते थे. किसी भी ब्रांड का एंडोर्समेंट इतने अच्छे तरीके से किया जाता था कि जो भी उस एड को देखता था वो खुश हो जाता था. सचिन तेंदुलकर ने भी ढेर सारे एड किए हैं जिसमें से एक इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस एड को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस एड में सचिन तेंदुलकर के साथ एक छोटा बच्चा नजर आया था. ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है और एक टीवी एक्टर बन गया है. चेहरे की मासूमियत से आप इसे पहचान नहीं पाएंगे. आइए आपको इस बच्चे के बारे में बताते हैं जो अब क्या कर रहा है.

कौन है ये छोटा बच्चा

सचिन तेंदुलकर के साथ एड में नजर आ रहा ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि बख्तियार ईरानी है. बख्तियार एक टीवी एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है और पॉपुलैरिटी हासिल की है. इतना ही नहीं उन्होंने कई फिल्मों में भी छोटे-मोटे रोल की है. मगर उन्हें असली पहचान टीवी शोज से ही मिली थी.बख्तियार कुछ समय पहले वागले की दुनिया शो में नजर आए थे. ये शो पिछले साल ही बंद हुआ है. इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था. उसके बाद से वो किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आए हैं. बख्तियार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

सचिन तेंदुलकर का वीडियो देखने के बाद फैंस भी गेस कर रहे हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन. कई लोगों ने तो बख्तियार को पहचान लिया वहीं कुछ उनकी जगह आफताब शिवदासानी और जुगल हंसराज बता रहे हैं. इस वीडियो को लोग खूब लाइक कर रहे हैं. फैंस को सचिन का यंग अंदाज और बख्तियार की मासूमियत दोनों ही बहुत पसंद आ रही है.

