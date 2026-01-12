कौन है मल्लिका प्रसाद, मर्दानी 3 के ट्रेलर में जिसने उड़ाई रानी मुखर्जी की नींद

रानी मुखर्जी की बहुप्रतीक्षित फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने दर्शकों में खासी हलचल मचा दी है. इस बार कहानी और भी गहरी और डरावनी है. रानी एक बार फिर अपनी मशहूर किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में नजर आ रही हैं. वे एक साहसी पुलिस अधिकारी हैं, जो लापता बच्चों को बचाने के लिए जी-जान से लड़ती हैं. फिल्म की कहानी में पिछले तीन महीनों में 93 छोटी लड़कियां गायब हो चुकी हैं. ये बच्चियां 8 से 11 साल की हैं. शिवानी इस केस की जांच करती हैं और पता चलता है कि इसके पीछे एक बहुत खतरनाक और बेरहम महिला का हाथ है. इस महिला को अपराध की दुनिया में 'अम्मा' कहा जाता है. अम्मा एक ऐसी मास्टरमाइंड है, जो बच्चों का अपहरण करवाती है, उन्हें ट्रैफिकिंग के धंधे में धकेलती है और भीख मंगवाती है. ये अपराध पहले के बेग्गर माफिया या ट्रैफिकिंग से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: 2026 की इस फिल्म ने कमाई कर धोया धुरंधर को भी, 11 दिन में कमा गई बजट का 5 गुना

कौन है मल्लिका प्रसाद

ट्रेलर में अम्मा का किरदार बहुत प्रभावशाली और डरावना लग रहा है. वो शांत लेकिन बेहद क्रूर दिखती है, और उसकी मौजूदगी से ही डर लगता है. दर्शक कह रहे हैं कि हीरो जितना मजबूत, विलेन भी उतना ही दमदार होना चाहिए. इस बार मर्दानी फ्रेंचाइजी में पहली बार एक महिला विलेन है, जो शिवानी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. अम्मा का किरदार निभा रही हैं मल्लिका प्रसाद. मल्लिका एक अनुभवी अभिनेत्री, थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर और शिक्षिका हैं. वे बैंगलोर की रहने वाली हैं. उन्होंने लंदन के गोल्डस्मिथ्स कॉलेज से परफॉर्मेंस मेकिंग में मास्टर्स किया है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है.

मल्लिका प्रसाद के बारे में

मल्लिका ने 1999 में कन्नड़ फिल्म कनूरु हेग्गदिथि से डेब्यू किया था. इसके बाद वे कन्नड़ सिनेमा में काफी लोकप्रिय हुईं. उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं मुस्संजया कथा प्रसंगा, गरवा और माघा मयूरी. हाल के वर्षों में उन्होंने हिंदी ऑडियंस के सामने नेटफ्लिक्स की सीरीज द किलर सूप और अनुराग कश्यप की फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत में काम किया है. वे एक शॉर्ट फिल्म फॉर माई एला की डायरेक्टर भी हैं, जिसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड मिले हैं. मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है. फिल्म में जानकी बोदीवाला भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. यह एक्शन-थ्रिलर 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर देखकर लगता है कि ये फिल्म सामाजिक मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए दमदार एंटरटेनमेंट देगी.