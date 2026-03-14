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केडी: द डेविल का सरके चुनर तेरी सरके रिलीज, नोरा फतेही-संजय दत्त की जोड़ी ने लगाई आग, यूट्यूब पर आते ही छाया

फिल्म केडी: द डेविल की घोषणा के बाद से ही पूरे देश में इसकी खूब चर्चा हो रही है. अब इस जोश को और बढ़ाने के लिए केवीएन प्रोडक्शन्स ने अपना नया गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके’ लॉन्च कर दिया है. इस गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

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केडी: द डेविल का सरके चुनर तेरी सरके रिलीज, नोरा फतेही-संजय दत्त की जोड़ी ने लगाई आग, यूट्यूब पर आते ही छाया
केडी: द डेविल का गाना सरके चुनर तेरी सरके हुआ रिलीज

फिल्म केडी: द डेविल की घोषणा के बाद से ही पूरे देश में इसकी खूब चर्चा हो रही है. अब इस जोश को और बढ़ाने के लिए केवीएन प्रोडक्शन्स ने अपना नया गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके' लॉन्च कर दिया है. नोरा फतेही पर फिल्माया गया यह गाना म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन जन्या का एक दमदार और चार्टबस्टर बनने वाला ट्रैक माना जा रहा है. फिल्म के निर्देशक प्रेम हैं, और इस मस्ती भरे गाने में संजय दत्त भी नोरा फतेही के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डांस करते दिखाई दे रहे हैं. दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर ऐसी धूम मचाती है कि गाना शुरू होते ही माहौल पूरी तरह पार्टी मोड में चला जाता है.

इस शानदार गाने का भव्य लॉन्च बेंगलुरु के एएमबी सिनेमा में हुआ. लॉन्च के दौरान नोरा फतेही, जो इस फिल्म से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही हैं, ने कहा, “प्रेम सर, मुझे इस फिल्म में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद. जब मैंने बड़े पर्दे पर ट्रेलर देखा, तब समझ आया कि आपको ‘शोमैन' क्यों कहा जाता है. मैं इस फिल्म से थोड़ी देर से जुड़ी, लेकिन जब सेट पर पूरी टीम से मिली तो समझ में आया कि यह लोग सच में एक महाकाव्य जैसी फिल्म बना रहे हैं. ऐसे प्रोजेक्ट से सैंडलवुड में डेब्यू करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि जब आप इस गाने को पूरा देखेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा. आज सिर्फ लिरिकल वर्ज़न सामने आया है, लेकिन असली गाना बहुत बड़ा और शानदार है.” यह गाना पांच भाषाओं- कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम – में लॉन्च किया गया है. मंगली की आवाज़ में गाया गया यह ट्रैक सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल सनसनी बन चुका है. इसके बोल रकीब आलम ने लिखे हैं और इसे अर्जुन जन्या ने कम्पोज़, अरेंज और प्रोड्यूस किया है. इस मौके पर नोरा फतेही, प्रेम, अर्जुन जन्या, रक्षित प्रेम, रीशमा ननैया और एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा भी मौजूद थे.

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केवीएन प्रोडक्शन्स के बैनर तले वेंकट के नारायण द्वारा निर्मित केडी: द डेविल इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म में एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा मुख्य भूमिका में हैं और यह एक्शन सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने का वादा करती है. फिल्म में संजय दत्त, रीशमा ननैया, शिल्पा शेट्टी, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद और नोरा फतेही भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. लेकिन फिलहाल, नोरा फतेही और संजय दत्त के साथ ‘सरके चुनर तेरी सरके' पर थिरकने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा पार्टी एंथम बनने वाला है.

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