वॉन्टेड के राधे की वजह से पुलिस में भर्ती हुआ बाजीराव सिंघम, आज सिम्बा और सूर्यवंशी भी करते हैं इज्जत

सुपरस्टार सलमान खान हमेशा हिट फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उनके फैंस उनकी अगली फिल्म सिकंदर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सब के बीच, रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में उनके कैमियो को लेकर भी काफी चर्चा है, जिसने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. ऐसे में, रोहित शेट्टी ने बताया है कि सलमान खान की फिल्म वांटेड देखने के बाद उन्हें सिंघम बनाने की प्रेरणा मिली थी.

एक थ्रोबैक वीडियो में रोहित शेट्टी कहते नजर आ रहे हैं कि, “मैं तुम्हे बता दूं की मैने सिंघम, वांटेड की वजह से बनाई. यह वह दौर था जब मल्टीप्लेक्स चलन में आया था.” उन्होंने आगे शेयर करते हुए कहा, “यह 2009 की बात है, मैं ऑल द बेस्ट बना रहा था. पीवीआर अभी-अभी खुला था, नया-नया. और उस समय कोई भी बड़े पैमाने पर एक्शन फ़िल्म नहीं बना रहा था. और वांटेड एक अंडरडॉग थी जो आई.”

#RohitShetty told how @BeingSalmanKhan's Wanted inspired him to make #Singham when #KaranJohar, #AdityaChopra everybody was doing romantic films. Nobody was making mass action films, #SalmanKhan brought back the Trend of Masala films!

