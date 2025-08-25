इस सुपरस्टार की 3 फिल्में हुईं हिट तो किया था सुनील दत्त-कबीर बेदी को साइडलाइन, सीन कटे, बन गए थे बैकग्राउंड

सलमान खान ने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया था. उनकी ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुई थीं जिसके बाद से वो मेकर्स की पहली पसंद बन गए थे. एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए सुनील दत्त और कबीर बेदी को कास्ट किया गया था. मगर बाद में उन दोनों को फिल्म में साइडलाइन करके सलमान को हीरो बना दिया था. इस बारे में खुद कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था. कबीर बेदी ने बताया कि इसमें सलमान का कोई कसूर नहीं था बल्कि प्रोड्यूसर्स का था.



कबीर बेदी ने सुनाया किस्सा

कबीर बेदी ने कहा था- इतना कहूंगा, सलमान का कोई कसूर नहीं था. ये प्रोड्यूसर को करना था. कुर्बान का प्रोड्यूसर. वो मेरे पास आए और कहा हमारे पास एक फिल्म है सर. आप हैं और सुनील दत्त सर हैं और जो जेंट्स की टक्कर है. मैंने कहा कमाल की बात है फैंटास्टिक. उन्होंने आगे कहा कि सर हमे एक लड़का-लड़की चाहिए, गाने-वाने के लिए. कोई हो तो रिकमेंड कर सकते हैं आप. मैंने कहा देखो सलीम साहब का लड़का सलमान उसने पिक्चर शुरू किया है अभी वो मुझे बहुत अच्छा एक्टर लग रहा है. आप उसके पास जाइए. वो सलमान के पास गए और उनको साइन कर लिया. आयशा जुल्का को हीरोइन ले लिया और पिक्चर शुरू हो गई.



हमे कर दिया साइडलाइन

कबीर बेदी ने आगे कहा- अब हमारी पिक्चर बनते बनते सलमान की तीन पिक्चरें सुपरहिट हो गईं. तो तुरंत उन्होंने गानों को बहुत प्रायोरिटी दी. सॉन्ग बढ़ा दिए. सलमान और आयशा के सीन्स बढ़ा दिए. लव स्टोरी सेंटर में आ गई और सुनील दत्त साहब और मैं बैकग्राउंड बन गए. तो ये होता है.



बता दें सलमान खान और आयशा जुल्का की कुर्बान हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. इस फिल्म के बाद सलमान और आयशा की जोड़ी हिट हो गई थी.