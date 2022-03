रिया चक्रवर्ती ने साइड स्लिट पर्पल गाउन में शेयर की फोटो तो फैंस बोले – ‘क्या खूब लगती हो’

दिलकश अदाओं से फैंस को घायल करती नजर आईं रिया चक्रवर्ती

रिया चक्रवर्ती ग्लैमर और कॉन्फिडेंस का कॉन्बिनेशन प्रेजेंट करना बखूबी जानती है. साड़ी से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस तक रिया हर अटायर को ग्रेसफुली कैरी करती हैं. एक बार फिर रिया चक्रवर्ती की लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है. अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से रिया चक्रवर्ती ने अपनी इस लेटेस्ट पिक को अपलोड किया है. इस तस्वीर में रिया ने पर्पल और ऑरेंज कांबिनेशन का फ्लोरल साइड स्लिट गाउन पहन रखा है. डीप नेकलाइन इस स्लीवलैस ड्रेस में रिया बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में रिया की सीढ़ियों पर बैठे दिलकश अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं. साइड पोज में रिया बला की खूबसूरत दिख रही हैं.

एक्ट्रेस का ये अंदाज़ देख फैंस बोले- रिया इज बैक

रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'There she was, waiting for the sun to shine, and shine it did'. फैंस को सोशल मिडिया पर रिया चक्रवर्ती की ये स्टनिंग फोटो बेहद पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर रिया की इस तस्वीर पर फैंस के बहुत ही खूबसूरत रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'बेहद खूबसूरत' वहीं दूसरे ने लिखा, 'सुपर गॉर्जियस'. वही एक फैन ने रिया के इस अंदाज और कॉन्फिडेंस पर एक फैन ने कमेंट बॉक्स पर लिखा, रिया इज़ बैक '. वर्क फ्रंट की बात करें तो, रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार थ्रिलर फिल्म 'चेहरे' में देखा गया था, जिसमें इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नज़र आए थे.