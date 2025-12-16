रितेश पांडे-खुशबू तिवारी के गाने 'पियवा से पहिले' ने अरिजीत सिंह को छोड़ा पीछे, यूट्यूब पर व्यूज 365 मिलियन पार

भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां आमतौर पर हाई बीट और मस्ती से भरपूर गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं, वहीं इस बार एक इमोशनल गाने ने इंटरनेट पर जबरदस्त तहलका मचा दिया है. भोजपुरी के स्टार सिंगर रितेश पांडे की दर्द भरी आवाज में सजा उनका पुराना सुपरहिट गाना पियवा से पहिले हमार रहलू एक बार फिर चर्चा में आ गया है. सालों पहले रिलीज हुआ यह गाना अब दोबारा ट्रेंड कर रहा है और यूट्यूब पर 365 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है.

रितेश पांडे की दर्द भरी आवाज ने जीता फैंस का दिल

यह गाना 9 सितंबर 2017 को यूट्यूब चैनल वेव म्यूजिक पर रिलीज किया गया था. करीब 8 साल में इस गाने ने 365 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं. गाने में रितेश पांडे के साथ खुशबू तिवारी नजर आई थीं. इसके बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं और संगीत आशीष वर्मा ने तैयार किया है. गाने की कोरियोग्राफी सुनील रॉक ने की है, जबकि वीडियो का निर्देशन आशीष यादव ने किया है.

अधूरे प्यार की कहानी ने छू लिया दिल

रितेश पांडे का यह गाना एक ऐसे प्यार की कहानी दिखाता है जो कभी पूरा नहीं हो पाता. गाने में उनकी ऑनस्क्रीन प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाती है. जब रितेश उसे याद कर फोन करते हैं, तो वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त रहती है. इसी टूटे दिल और दर्द को रितेश अपनी आवाज में उतारते हैं. गाने में छुपी तड़प हर उस इंसान से जुड़ जाती है, जिसका प्यार अधूरा रह गया हो. यही वजह है कि सालों बाद भी इस गाने की लोकप्रियता बरकरार है. बता दें कि रितेश पांडे एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक, अभिनेता, मॉडल और राजनेता हैं, जिन्हें उनकी जबरदस्त हिट ‘हैलो कौन' के लिए भी जाना जाता है.