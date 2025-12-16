विज्ञापन

रितेश पांडे-खुशबू तिवारी का 'पियवा से पहिले' ने रचा इतिहास: अरिजीत सिंह को पछाड़ा, यूट्यूब पर 365 मिलियन व्यूज पार

भोजपुरी सिंगर एक्टर और पॉलिटिशियन रितेश पांडे का एक इमोशनल गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है और 365 मिलियन व्यूज पर कर चुका है. इस गाने ने इमोशनल गाने के सरताज अरिजीत सिंह को कड़ी टक्कर दे डाली है,

Piyawa Se Pahile Song: रितेश पांडे का दर्दभर गाना यूट्यूब पर मचा रहा धूम
नई दिल्ली:

Piyawa Se Pahile Song Crosses 365 Million Views on YouTube: भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां आमतौर पर हाई बीट और मस्ती से भरपूर गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं, वहीं इस बार एक इमोशनल गाने ने इंटरनेट पर जबरदस्त तहलका मचा दिया है. भोजपुरी के स्टार सिंगर रितेश पांडे की दर्द भरी आवाज में सजा उनका पुराना सुपरहिट गाना पियवा से पहिले हमार रहलू एक बार फिर चर्चा में आ गया है. सालों पहले रिलीज हुआ यह गाना अब दोबारा ट्रेंड कर रहा है और यूट्यूब पर 365 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है.

रितेश पांडे की दर्द भरी आवाज ने जीता फैंस का दिल

यह गाना 9 सितंबर 2017 को यूट्यूब चैनल वेव म्यूजिक पर रिलीज किया गया था. करीब 8 साल में इस गाने ने 365 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं. गाने में रितेश पांडे के साथ खुशबू तिवारी नजर आई थीं. इसके बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं और संगीत आशीष वर्मा ने तैयार किया है. गाने की कोरियोग्राफी सुनील रॉक ने की है, जबकि वीडियो का निर्देशन आशीष यादव ने किया है.

अधूरे प्यार की कहानी ने छू लिया दिल

रितेश पांडे का यह गाना एक ऐसे प्यार की कहानी दिखाता है जो कभी पूरा नहीं हो पाता. गाने में उनकी ऑनस्क्रीन प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाती है. जब रितेश उसे याद कर फोन करते हैं, तो वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त रहती है. इसी टूटे दिल और दर्द को रितेश अपनी आवाज में उतारते हैं. गाने में छुपी तड़प हर उस इंसान से जुड़ जाती है, जिसका प्यार अधूरा रह गया हो. यही वजह है कि सालों बाद भी इस गाने की लोकप्रियता बरकरार है. बता दें कि रितेश पांडे एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक, अभिनेता, मॉडल और राजनेता हैं, जिन्हें उनकी जबरदस्त हिट ‘हैलो कौन' के लिए भी जाना जाता है.

