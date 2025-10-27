रितेश देशमुख और जेनेलिया में लड़ाई का वीडियो वायरल, आप भी कहेंगे बड़े लोग भी टमाटर को लेकर झगड़ते हैं

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा सोशल मीडिया के बड़े ही पसंदीदा कपल हैं. उन्होंने इंटरनेट पर अपनी रील्स की मदद से एक अलग ही फैन बेस क्रिएट किया है. उनके मजेदार वीडियो दर्शकों को खूब एंटरटेन करते हैं और यही वजह है कि वह भी अक्सर अपने फैन्स के लिए कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं. अब उनका ये लेटेस्ट वीडियो ही देख लीजिए. इस वीडियो में आप देखेंगे कि रितेश और जेनेलिया का झगड़ा हो गया और वो भी टमाटर के चक्कर में. अरे अरे ज्यादा लोड ना लीजिए ये झगड़ा असली नहीं बल्कि उनके फनी कंटेंट का ही हिस्सा था.

वीडियो में आप देखेंगे कि रितेश एक थैली में कुछ टमाटर लेकर बाहर निकलते हैं. जेनेलिया पूछती हैं कहां जा रहे हो...रितेश कहते हैं टमाटर लाया था खराब निकल गए. वही बदलवाने जा रहा हूं. इस पर जेनेलिया कहती हैं तो देखकर लाने चाहिए थे ना. इस पर रितेश कहते हैं देखकर तो तुम्हें भी लाया था. रितेश के जवाब पर जेनेलिया आग बबूला होती नजर आती हैं.

अपनी ये मजेदार रील शेयर करते हुए जेनेलिया ने लिखा, क्वालिटी चेक बहुत ही जरूरी है. एक्ट्रेस की रील पर फैन्स और उनके दोस्तों के बड़े ही मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा, बहुत ही मजेदार...क्या केमिस्ट्री है. एक ने लिखा, ये कपल वाकई नंबर-1 है. माजा इंडिया ने कमेंट किया, माजा लेले आओ, आम भी फ्रेश होंगे. एक ने लिखा, आप दोनों इतने क्यूट कैसे हैं. ज्यादातर लोग हंसने वाली इमोजी के साथ दोनों की रील पर उनकी तारीफ करते नजर आए.