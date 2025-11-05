विज्ञापन

मस्ती 4 के फूहड़ ट्रेलर पर जब हुई ट्रोलिंग तो सफाई देने उतरे मेकर्स, फिल्म में महिलाओं का रोल स्ट्रॉन्ग

मस्ती 4 को रिलीज होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, इससे पहले फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर लोगों को काफी नाराज किया है.

इंटरनेट यूजर्स ने लगाई मस्ती-4 मेकर्स की क्लास
नई दिल्ली:

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के साथ अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस इंजॉय कर रहे फिल्म मेकर मिलाप जावेरी ने मंगलवार (4 नवंबर) को अपनी आने वाली फिल्म 'मस्ती 4' का ट्रेलर जारी किया. इस सेक्स-कॉमेडी फ्रैंचाइजी की इस नई फिल्म में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं. जैसी कि उम्मीद थी ट्रेलर को ऑनलाइन मिक्स रिएक्शन से लेकर खूब नेगेटिव रिव्यू भी मिल रहे हैं. दर्शक इस को बुरी तरह नकार रहे हैं और इसके जोक्स को फूहड़ बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बीच फिल्म मेकर मिलाप खुद इसके बचाव में आए और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लोगों से बात की और एक तरह से सफाई ही पेश की. 

एक महिला यूजर ने लिखा: "ऐसी फिल्में करने के बाद वे अपने घर की महिलाओं का सामना कैसे करते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा. अगर 'डिसगस्ट' एक जॉनर होता तो यह ट्रेलर सबसे बेहतरीन होता. इन्हें जनता पर पूरा विश्वास है कि लोग इसे देखेंगे. अरे यह तो बस 'मजाक' के लिए है यार." इस ट्वीट पर मिलाप ने जवाब दिया: "मैम, कृपया फिल्म जरूर देखें. आप सरप्राइज हो जाएंगी. महिलाओं के किरदार और उनका विजन काफी मजबूत हैं."

एक यूजर ने कमेंट किया: "क्या घटिया ट्रेलर है. रिसोर्सेज की बर्बादी. अगर मनोरंजन ही न हो तो सब बेकार है." इस पर मिलाप ने जवाब दिया: "इस साल की मस्ती 4 फुल धमाल और गोलमाल है."

एक यूजर ने क्रिटिक की तरह लिखा: "अरे @MassZaveri, सच कहूं तो - #Mastiii4Trailer मुझे पसंद नहीं आया! ऐसा लग रहा है कि #Masti सीरीज इतनी जबरदस्ती की अश्लीलता और बॉडी शो के साथ पहली किस्त के असली अट्रैक्शन से दूर हो गई है! हो सकता है कि यह आपकी पहली फिल्म हो जिसे मैं छोड़ दूं!" मिलाप ने शालीनता से जवाब दिया: "कोई बात नहीं भाई. आपको अपनी पसंद की फिल्म देखने का हक है. उम्मीद है दर्शकों को यह पसंद आएगी."

यहां तक कि जब एक यूजर ने कमेंट किया: "यह 2025 है, और वे अभी भी मस्ती 4 बना रहे हैं, मेरे पास इस ट्रेलर को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं हैं." मिलाप ने उम्मीद के साथ जवाब दिया: "उम्मीद है, रिलीज के बाद सुपरहिट शब्द होगा, मेरे दोस्त."

मस्ती 4 को रिलीज होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, वहीं मिलाप जवेरी इस समय एक दीवाने की दीवानियत की सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं. जिसने अब तक 66.05 करोड़ रुपये की कमाई करके क्रिटिक्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स दोनों को चौंका दिया है.

