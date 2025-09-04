ऋषि कपूर की पोती की 10 क्यूट तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- दादा की कॉपी है राहा

ऋषि कपूर बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. उन्हें 70 से 80 के दशक में रोमांटिक हीरो का दर्जा मिला है. वहीं उनके खानदान में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हैं. फैमिली में पिता राज कपूर से लेकर बेटे रणबीर कपूर तक सभी सुपरस्टार हैं, जिनकी चर्चा हर तरफ रहती हैं. लेकिन जब से उनकी पोती का चेहरा बेटे रणबीर कपूर और बहू आलिया भट्ट ने मीडिया को दिखाया. तब से सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती हैं. वहीं कई बार तो उन्हें देख फैंस को दादा ऋषि कपूर की याद आ जाती है. इसी के चलते हम आपको ऋषि कपूर की पोती राहा कपूर की 10 तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें उनकी क्यूटनेस फैंस का दिल जीत लेगी.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रणबीर आलिया के बचपन के क्रश थे. आलिया ने खुलासा किया था कि वह संजय लीला भंसाली की फिल्म "ब्लैक" के लिए ऑडिशन दे रही थीं, जहां रणबीर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे. आलिया ने बताया कि वह तुरंत उनसे प्यार कर बैठीं.

कई साल बाद आलिया ने करण जौहर के लोकप्रिय टॉक शो "कॉफी विद करण" के एक एपिसोड में रणबीर से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी. हालांकि, उनकी डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं, जब आलिया और रणबीर ने 2017 में अयान मुखर्जी की फिल्म "ब्रह्मास्त्र" में साथ काम शुरू किया.

एक साल बाद 2018 में उन्होंने सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी के रिसेप्शन में पहली बार एक कपल के रुप में मौजूदगी दर्ज कराकर अपनी रिलेशनशिप को आधिकारिक बना दिया.

आखिरकार, रणबीर और आलिया ने 14 अप्रैल, 2022 को अपने मुंबई स्थित घर में शादी की.

इसके बाद आलिया ने 6 नवंबर, 2022 को राहा को जन्म दिया, जिन्हें कुछ समय तक कपल ने पैपराजी से दूर रखने का फैसला किया.

गौरतलब है कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की पहली संतान रिद्धिमा कपूर है, जिनका जन्म 1980 में उनका जन्म हुआ था.

'खुल्लम खुल्ला' में ऋषि ने बताया कि जब रिद्धिमा का जन्म हुआ तो वह और नीतू खुशी के चलते सातवें आसमान पर थे. बाद में रणबीर का जन्म हुआ और उनकी फैमिली पूरी हो गई.

ऋषि कपूर ने करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर भूमिका को बखूबी निभाया.

2018 में उन्हें कैंसर का पता चला और इलाज के लिए वह न्यूयॉर्क चले गए. लगभग एक साल इलाज के बाद जब वे भारत लौटे तो एक बार फिर फिल्मों में काम करने लगे.

लेकिन, बीमारी ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया. 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया.