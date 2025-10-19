जिसने पहली फिल्म से ही लिखी थी सुपरस्टार बनने की कहानी, डेब्यू फिल्म से ही जीता बेस्ट एक्टर अवार्ड, पहचाना?

विज्ञापन

अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज की पुरानी फोटो को देखकर उन्हें पहचानने की इस कड़ी में आज हम आपको दिखाते हैं, कपूर खानदान के वारिस की ऐसी फोटो, जिसमें उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल हैं.

कपूर खानदान का ये मासूम बच्चा बना बॉलीवुड का रोमांटिक आइकॉन
बॉलीवुड के कपूर खानदान में कई लोगों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, इसलिए उनकी चाइल्डहुड फोटो में उन्हें पहचानना मुश्किल होता है. इसी बीच हम लेकर आए हैं आपके लिए कपूर खानदान के एक और बच्चे की ऐसी फोटो जिसमें उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है. ये खुद बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं और इनका बेटा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, तो जरा इस फोटो को देखकर हमें बताएं कि ये कौन से कपूर हैं.

राज कपूर के साथ पोज करता ये बच्चा कौन

इंस्टाग्राम पर bollywoodbubble नाम से बने पेज पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे राज कपूर की एक फोटो शेयर की गई हैं. इस फोटो में उनके बाजू में एक क्यूट सा बच्चा नजर आ रहा हैं, क्या आप इस फोटो को देखकर पहचान पाए कि ये कौन हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर हैं, जो इस फोटो में बेहद ही मासूम लग रहे हैं और उनका हेयर स्टाइल तो बहुत ही क्यूट है. ऋषि कपूर के पीछे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर भी दिख रहे हैं, उन्हें देखकर करीना कपूर का चेहरा याद आ रहा है. सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर की बचपन की फोटो तेजी से वायरल हो रही है, हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

ऐसा रहा था ऋषि कपूर का फिल्मी करियर

4 सितंबर 1952 को कपूर खानदान में जन्मे ऋषि कपूर ने 1970 में पहली बार एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिर मेरा नाम जोकर में काम किया. इसके बाद 1973 में उन्होंने फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया के साथ लीड एक्टर के रूप में काम किया और पहले ही फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला. 1973 से लेकर 2000 तक ऋषि कपूर बेस्ट रोमांटिक हीरो में से एक रहे, उन्होंने कभी-कभी, अमर अकबर एंथोनी, चांदनी, नगीना जैसी दर्जनों फिल्म की. इसके बाद उन्होंने 1999 में डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और आ अब लौट चले फिल्म का डायरेक्शन किया. ऋषि कपूर को उनके नेगेटिव किरदार के लिए भी खूब सराहना मिली, उन्होंने अग्निपथ के रीमेक वर्जन में एक नेगेटिव रोल निभाया. आखिरी बार उन्हें 2017 में फिल्म कपूर एंड संस में देखा गया था, 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. 

Raj Kapoor, Rishi Kapoor
