प्रेम ग्रंथ के गाने पर ऋषि-माधुरी की डुप्लीकेट ने बांधा समा, वीडियो देख फैंस हुए हैरान

ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के इन डुप्लीकेट के इस खूबसूरत वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'सुपर-डुपर'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ग्रेट, माइंड ब्लोइंग'.

प्रेम ग्रंथ के गाने पर ऋषि-माधुरी की डुप्लीकेट जोड़ी ने बांधा समा
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के स्टार्स के हमशक्ल की कमी नहीं हैं. नए से लेकर पुराने सभी अभिनेताओं के डुप्लीकेट आए दिन इंस्टा रील में देखने को मिल रहे हैं. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल रोजाना यूजर्स का मनोरंजन कर रहे हैं. अब इस कड़ी में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की तरह दिखने वाले इन सोशल मीडिया यूजर्स ने भी लोगों को एंटरटेन करने का पूरा काम किया है. ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के इन डुप्लीकेट ने उनकी ही फिल्म के एक गाने पर पूरे गेटअप के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की है.

ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के डुप्लीकेट (Rishi Kapoor and Madhuri Dixit Duplicates)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऋषि कपूर के हमशक्ल को पैंट-शर्ट में देखा जा रहा है तो वहीं माधुरी दीक्षित की डुप्लीकेट सफेद साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है. ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के डुप्लीकेट की यह जोड़ी उनकी फिल्म प्रेम ग्रंथ के एक गाने पर एक्ट कर रही है. दोनों ही पूरे एक्सप्रेशन के साथ गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं. लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है. इस वीडियो पर लोग खूब तालियां बजा रहे हैं और इसे लाइक भी कर रहे हैं. कईयों ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी शेयर किए हैं. आइए पढ़ते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में लोगों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं.
 

लोगों ने वीडियो पर बजाई खूब तालियां ( Rishi Kapoor and Madhuri Dixit Duplicates Viral Video)


ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित के इन डुप्लीकेट के इस खूबसूरत वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'सुपर-डुपर'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ग्रेट, माइंड ब्लोइंग'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'सुपर्ब परफॉर्मेंस अमेजिंग, ब्यूटीफुल'. चौथा यूजर लिखता है, 'झक्कास'. पांचवें यूजर ने लिखा है, 'बहुत बढ़िया जी'. इसी के साथ कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने रेड हार्ट इमोजी की बौछार कर दी है. इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा व्यू आ चुके हैं. बता दें, निशांत सेठ और मधु ने यह अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है. मधु एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की पॉपुलर हमशक्ल हैं, जो कई शो में परफॉर्म भी करती हैं.


 

