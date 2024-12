साउथ का ये सुपर स्टार करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार, नए लुक ने मचाई सनसनी

भारतीय सिनेमा के पावरहाउस, नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर ऋषभ शेट्टी और बेहतरीन डायरेक्टर संदीप सिंह ने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक "द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज" के लिए अपने कोलैब की अनाउंसमेंट की. कंतारा के साथ सिनेमा को फिर से रीडिफाइन करने के लिए जाने जाने वाले ऋषभ शेट्टी के पास एक शानदार फिल्म है जो लगातार मचअवेटेड फिल्मों का हिस्सा बनने वाले अकेले एक्टर बन चुके हैं. जैसे कि कंतारा 2 को ही ले लीजिए. ये फिल्म साल 2025 में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा जय हनुमान (2026) और द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज (2027). इस शानदार लाइनअप के साथ ऋषभ शेट्टी भारतीय सिनेमा में एक फ्रंट फोर्स के तौर पर अपनी जगह पक्की करते हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर बड़ी-से-बड़ी कहानियां लाते हैं.

मैरी कॉम, सरबजीत, वीर सावरकर, रामलीला, सरबजीत, बाजीराव मस्तानी और शॉर्ट फिल्म सफेद जैसी शानदार फिल्में दे चुके संदीप सिंह इस ऐतिहासिक फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जबकि ऋषभ शेट्टी उस महान योद्धा राजा के किरदार में जान फूंकेंगे जिसने पीढ़ियों को चुनौती दी और इंस्पायर किया.

Our Honour & Privilege, Presenting the Epic Saga of India's Greatest Warrior King – The Pride of Bharat: #ChhatrapatiShivajiMaharaj. #ThePrideOfBharatChhatrapatiShivajiMaharaj



