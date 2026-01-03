2016 से 2026 तक! अनाया बांगर ने दिखाया अपना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, फैंस बोले- हिम्मत को सलाम

Anaya Bangar Transformation Video: क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी और खुद क्रिकेटर रह चुकीं अनाया बांगर एक बार फिर चर्चा में हैं. अनाया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2016 से अब तक के अपने ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस वीडियो में अनाया की कई तस्वीरें दिखाई गई हैं. शुरुआत की तस्वीरों में वह एक लड़के के रूप में नजर आती हैं.

कुछ तस्वीरों में उनका बॉय कट हेयरस्टाइल भी देखा जा सकता है. इसके बाद वीडियो में अनाया की जिंदगी का नया दौर दिखाया गया है, जहां वह लड़की बनने के बाद की तस्वीरों में नजर आती हैं. इन तस्वीरों में अनाया लंबे बालों और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

अनाया बांगर का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो

अनाया ने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा है, "2016 अब नया 2026 है?". इस लाइन ने फैंस का ध्यान खास तौर पर खींचा है. वीडियो पर कई लोग उनकी हिम्मत और ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अनाया का सफर कई लोगों को अपनी पहचान को अपनाने की ताकत देता है.

चर्चा में रहा अनाया का नए साल का पोस्ट

यह पहली बार नहीं है जब अनाया चर्चा में आई हों. इससे पहले नए साल के मौके पर उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया था. उस पोस्ट में उन्होंने अपने 2025 के सफर के बारे में खुलकर बात की थी. अनाया ने बताया था कि 2025 उनके लिए आसान नहीं रहा. उन्होंने अपनी सर्जरी, लड़के से लड़की बनने की यात्रा, क्रिकेट से जुड़ी यादें, और रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भाग लेने के अनुभव को शेयर किया था.

अनाया ने उस पोस्ट में यह भी लिखा था कि 2025 ने मेरा सब कुछ ले लिया. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि यह साल उन्हें मजबूत बनाकर गया है. उनका यह पोस्ट भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था. गौरतलब है कि अनाया बांगर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. वह खुद भी क्रिकेट खेल चुकी हैं और खेल की दुनिया को करीब से जानती हैं. आज अनाया अपने जीवन के नए दौर में हैं और खुलकर अपनी सच्चाई लोगों के सामने रख रही हैं.