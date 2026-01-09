Ananya Bangar Video: कभी रात को बैटिंग प्रैक्टिस करते तो कभी भाई के साथ जिम करते नजर आईं अनाया बांगर, फैन्स ने की ये खास रिक्वेस्ट

Ananya Bangar Video: भारत के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर कुछ साल पहले उस वक्त जबरदस्त चर्चा में आ गए जब उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवाकर लड़के से लड़की बनने का फैसला किया है. अपने इस फैसले की वजह से उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामने करना पड़ा, हालांकि अनाया बांगर इससे घबराई नहीं, डरी नहीं. अपनी मेहनत के दम पर अनाया आज एक मॉडल हैं और फैशन-ब्यूटी की दुनिया में भी अच्छा काम कर रही हैं. इन सबके अलावा अनाया क्रिकेट का भी बहुत शौक रखती हैं और इंडिया की पहली ट्रांसवुमन क्रिकेटर बनना चाहती हैं. अनाया अक्सर सोशल मीडिया पर क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर करती रहती हैं. जैसे हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है.

अनाया बांगर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रात में क्रिकेट प्रैक्टिस करती दिख रही हैं. हालांकि ये प्रैक्टिस वो किसी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बल्कि, अपनी जिम के बाहर कर रही हैं. मॉडल के परफेक्ट शॉट और फिट बॉडी से ही पता चलता है कि वो अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखती हैं, और क्रिकेट प्रैक्टिस भी लगातार करती रहती हैं.

इस वीडियो के अलावा अनाया बांगर ने अपनी एक फोटो भी इंस्टा पर शेयर की जिसमें वो भाई के साथ जिम में नजर आ रही हैं. उनकी इस फोटो का कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ मोटिवेट कर रहे हैं. एक इंस्टा यूजर ने तो उन्हें टीवी पर देखने की इच्छा भी जाहिर कर दी. यूजर ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा ‘इस बार क्रिकेट खेलते हुए टीवी पर देखना चाहते हैं सच में'.

इस रिएलिटी में शो दिखीं अनाया

अनाया बांगर को 2025 में टीवी रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने के बाद और ज्यादा पहचान मिली. इस शो में नजर आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी और फैन्स की संख्या में भी इजाफा हुआ. अनाया का आत्मविश्वास और जज्बा आज उन्हें खास बनाता है.