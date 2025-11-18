विज्ञापन

फ्लाइट में रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर और भांजी समारा के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, बोलीं- हमारी धड़कनें रुक गई..

रिद्धिमा कपूर साहनी और उनकी बेटी समारा साहनी को हाल ही में  एक बेहद डरावना अनुभव हुआ. रिद्धिमा ने अपने  इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरीज़ सेक्शन में एक विस्तृत नोट के साथ इस घटना का ज़िक्र किया.

रिद्धिमा कपूर और समारा के साथ हुआ दर्दनाक हादसा
नई दिल्ली:

रिद्धिमा कपूर साहनी और उनकी बेटी समारा साहनी को हाल ही में  एक बेहद डरावना अनुभव हुआ. रिद्धिमा ने अपने  इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरीज़ सेक्शन में एक विस्तृत नोट के साथ इस घटना का ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि जैसे ही उनका विमान ज़मीन पर उतरा, वह अचानक वापस ऊपर उठ गया, जिससे वह और उनकी बेटी दोनों बेहद डर गईं. रिद्धिमा ने लिखा, "आज, मेरी बेटी और मैंने एक ऐसा पल देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. हमारा विमान ज़मीन पर उतरा, और फिर अचानक वापस आसमान में उठ गया. उन कुछ सेकंड के लिए, हम दोनों की धड़कनें रुक गईं." बुरी तरह डरी होने के बावजूद रिद्धिमा ने अपनी बेटी के लिए मज़बूत बने रहने का फैसला किया, जो उन्हें डरी हुई आंखों से देख रही थी.

उन्होंने आगे कहा, "जब वह डरी हुई आंखों से मुझे देख रही थी, तो मैंने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ रखा था और मैं बस उसके लिए मज़बूत बनी रही और चुपचाप अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी." रिद्धिमा ने कहा कि हालांकि अब वह और समारा सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है. पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, "हम एक पल के लिए सदमे में थे, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है. इस तरह के अनुभव आपको हिला देते हैं, लेकिन ये आपको यह भी याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी नाज़ुक और कीमती है.

 रिद्धिमा आगामी स्ट्रीमिंग स्पेशल "डाइनिंग विद द कपूर्स" का हिस्सा होंगी, जो हिंदी सिनेमा के पहले फ़िल्मी घराने कपूर परिवार को बॉलीवुड के दिग्गज राज कपूर की शताब्दी मनाने के लिए एक साथ लाता है. रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी और आधार जैन जैसे कलाकारों से सजे इस एक घंटे के स्पेशल शो को अरमान जैन ने बनाया है और स्मृति मुंद्रा ने इसे निर्देशित किया है "डाइनिंग विद द कपूर्स" का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर को होने वाला है.

