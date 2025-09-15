कपूर खानदान की उस बेटी की 10 फोटो, जिसने बॉलीवुड में नहीं रखा कदम, बिजनेस से कमा रही हैं खूब पैसा 

स्वर्गीय एक्टर ऋषि कपूर और अभिनेत्री नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर सोमवार को 45वां जन्मदिन मना रही हैं. इस अवसर पर अभिनेत्री नीतू कपूर ने उनको खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर रिद्धिमा की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. नीतू ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे माय लव! तुम मेरी सनशाइन, मेरा गर्व और मेरी खुशी हो." लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा कपूर और करीना की तरह रिद्धिमा कपूर साहनी ने एक्टिंग में डेब्यू नहीं किया बल्कि खुद एक जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर और बिजनेसवुमेन के रुप में पहचान बनाई है.

उन्होंने साल 2006 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की और उनकी एक बेटी है, जिसका नाम समारा साहनी है.

रिद्धिमा ने हाल ही में ओटीटी शो 'फैबुलस लाइव्स वर्सेज बॉलीवुड वाइव्स' के तीसरे सीजन में भी काम किया है और अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की है.

रिद्धिमा जल्द ही नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ फिल्म 'डीकेएस' में अभिनय करती नजर आएंगी.

इस फिल्म की शूटिंग शिमला के खूबसूरत लोकेशन्स पर हुई है. फिल्म के निर्देशक आशीष आर. मोहन हैं.

नीतू कपूर की बात करें तो उन्होंने अभिनय की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर फिल्म 'सूरज' से की थी.

इस फिल्म में वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिका में थे.

इसके बाद वह 'दस लाख' (1966), 'वारिस' (1969), और 'घर घर की कहानी' जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं थीं.

बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म 'रिक्शावाला' (1973) थी. इसमें वह रणधीर कपूर के साथ नजर आई थीं.

उन्होंने 'यादों की बारात', 'रफूचक्कर', 'दीवार', 'परवरिश', 'जानी दुश्मन', 'काला पत्थर', 'खेल खेल में', 'अमर अकबर एंथनी', 'याराना', 'धरम वीर', और 'कभी कभी' जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया.

1983 में 'गंगा मेरी मां' के बाद उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया और 30 साल बाद 2009 में 'लव आज कल' से कमबैक किया. उनकी हालिया फिल्म 'जुगजुग जियो' थी.