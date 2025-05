Retro Review: रेट्रो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने दे दिया रिव्यू, बताया कैसी है सूर्या की फिल्म

Retro Twitter Review In Hindi: निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज की आगामी एक्शन फिल्म 'रेट्रो' 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में सूर्या और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में हैं. फैंस को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया, जिसमें सूर्या के एक्शन अंदाज को काफी पसंद किया गया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस फिल्म के लिए कुछ खास स्टाइल की फाइटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए सूर्या थाईलैंड गए थे. टीम ने खुलासा किया है कि सूर्या ने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से थाईलैंड में मौजूद फाइटर्स को चौंका दिया. इसके चलते फैंस का रेट्रो के लिए एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है, जिसके चलते फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर रिव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं.

एक एक्स यूजर ने ट्विटर पर रेट्रो का एक सीन शेयर किया, जिसमें सूर्या जोकर के आउटफिट में नजर आ रहे हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, क्या कमबैक है! सूर्या के करियर की यह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वापसी वाली फिल्म है, कंगुवा जैसी लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद.

What a Comeback !!!!

Surya's career biggest comeback movie in the industry, After back to back flops like kanguva #Retro #RetroFDFS pic.twitter.com/IEqhQExZW2