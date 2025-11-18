विज्ञापन

रिलेशनशिप में आ गई खटास? फैसला करना हो रहा मुश्किल? आपके लिए लव गुरु का काम करेगी रणवीर-आलिया की ये फिल्म

रिश्ते में अनबन बढ़ गई है? रणवीर-आलिया की ये रोमांटिक फिल्म आपके दिलों को फिर से जोड़ सकती है. एक मूवी नाइट और प्यार को मिलेगा नया मोड़.

रणवीर सिंह और आलिया भट्ट
नई दिल्ली:

मैरिज चाहे लव हो या अरेंज, एक बात तो तय है कि उसमें कुछ न कुछ टेंशन तो बनी ही रहती है. कभी आपस में ईगो क्लैश हो जाता है तो कभी दो अलग अलग फैमिली के लोगों की अपब्रिंगिंग और सोच रिश्ते में आड़े आ जाती है. क्या आपकी रिलेशनशिप भी ऐसे ही किसी मोड़ से गुजर रही है. आपने शादी कर ली है या शादी की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन उससे पहले ही किसी वजह से रंग में भंग पड़ गया है तो बिना देर किए एक फिल्म देख डालिए. जो आपको रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के आसान टिप्स बताएगी और हंसते खेलते चंद घंटे कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा.

देखिए ये फिल्म

ये तो आपने भी कई बार सुना ही होगा कि फिल्में असल जिंदगी का आइना ही होती हैं. बदलते दौर के साथ जब रिलेशनशिप में नए नए चैलेंजेस आने लगे हैं तब हमारी सोसायटी बदली हो या न बदली हो फिल्मों ने जरूर उन रिलेशनशिप को देखने और समझने का नजरिया बदल लिया है. Gen z की रिलेशनशिप के अनुसार फिल्में बनने लगी हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स के हिसाब से सॉल्यूशन भी दिखाने लगी हैं. ऐसी ही फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. जिसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ऐसे ही कपल हैं जिनकी फैमिली उनकी रिलेशनशिप में मुश्किल बन रही है. इससे निपट कर दोनों कैसे एक हो जाते हैं ये देखने लायक है.

क्या है फिल्म की कहानी

ये फिल्म ऐसे कपल की है जो अलग अलग फैमिली बैग्राउंड से आते हैं. दोनों के घरों में सोचने समझने का तरीका एकदम अलग होता है. जिसे समझने के लिए रणवीर सिंह आलिया की फैमिली के साथ दिन बिताते हैं और आलिया, रणवीर सिंह की फैमिली के साथ समय बिताती हैं. दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं और एक दूसरे के हिसाब से बदलते भी हैं. हालांकि फिल्म में कुछ ड्रामेटिक ट्विस्ट भी हैं. उसे नजरअंदाज कर दें तो फिल्म एक बढ़िया रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्वर ही नजर आती है.

