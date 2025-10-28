रेखा के पति की 4 रेयर तस्वीरें, दिल्ली के बिजनेसमैन से की थी शादी, 7 महीने में हो गया था पति का निधन

बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी और सुपरस्टार रेखा अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए तो जानी जाती हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. जहां एक्ट्रेस का नाम अमिताभ बच्चन से काफी समय तक जुड़ा तो वहीं उनका शादीशुदा जीवन हमेशा चर्चा में रहा है, उन्होंने दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन 7 महीने भी उनकी शादी नहीं चल पाई और उनके पति की मौत हो गई. आइए आज हम आपको मिलवाते हैं रेखा के पति से और दिखाते हैं उनकी अनसीन तस्वीरें.



रेखा के पति का नाम मुकेश अग्रवाल था, जो दिल्ली के एक मशहूर बिजनेसमैन थे. वो हॉटलाइन अप्लायंसेज नाम की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मालिक थे और दिल्ली के जाने माने व्यापारियों में से एक थे. रेखा और मुकेश अग्रवाल की मुलाकात 1990 में एक कॉमन फ्रेंड भानू चंदर के जरिए हुई और दोनों दोस्त बन गए.

रेखा और मुकेश की दोस्ती को कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन मुकेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया. रेखा ने भी उनकी सच्चाई और प्यार देखा और दोनों ने शादी करने का फैसला किया. मार्च 1990 में रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी कर ली, दोनों की शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई और शादी में केवल परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए.

रेखा और मुकेश की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई. कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी, क्योंकि रेखा मुंबई में रहती थी और मुकेश दिल्ली में बिजनेस संभाल रहे थे. बताया जाता है कि रेखा और मुकेश के बीच दूरी बढ़ने से दोनों के बीच मानसिक तनाव भी बढ़ने लगा, जिसके चलते मुकेश डिप्रेशन में आ गए.

मुकेश डिप्रेशन से इतना परेशान हो गए कि 2 अक्टूबर 1990 को शादी के कुछ ही महीनों बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया. उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर जान दी. शादी के कुछ महीने बाद ही पति की आत्महत्या से रेखा को खूब आलोचना झेलनी पड़ी, कई लोगों ने उन्हें मनहूस तक कहा, लेकिन इसके बाद भी रेखा ने अपने करियर पर फोकस किया.

इस हादसे के बाद रेखा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और आज भी वो अकेले रहती हैं. उन्होंने अपने करियर में उमराव जान, सिलसिला, खूबसूरत, इजाजत जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. आज भी अपनी खूबसूरत अदाओं और पर्सनालिटी से वो इंडस्ट्री में जानी जाती हैं.