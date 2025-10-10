रेखा की 7 रेयर तस्वीरें, मना रही हैं 71वां बर्थडे, 5वीं में जया बच्चन संग मुस्कुराते हुए आएंगी नजर

रेखा बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा तक अपनी पहचान बनाई. वह भारतीय फिल्मों की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा हैं. हालांकि प्रौफेशनल से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की हर तरफ चर्चा रही है, जिसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनका कथित अफेयर भी शामिल है. इसके अलावा जया बच्चन के साथ उनकी चर्चा बिग बी के कारण भी एक दशक में खूब सुनने को मिली थी. लेकिन इन सबके बावजूद वह खूबसूरती के मामले में इंडस्ट्री पर राज करती थी. इसीलिए आज हम आपको रेखा के 71वें बर्थडे पर 7 रेयर तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को हैरान कर देगा.

रेखा जहां बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के लिए मशहूर है, वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं की फिल्मों का इतिहास शामिल है.

अगर बात करें अभिनेत्री रेखा की, तो उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को बैंगलोर में हुआ था. उन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दीं.

रेखा ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया. 1970 के दशक में रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा और जल्दी ही अपनी दमदार अदाकारी के लिए जानी जाने लगीं.

उनकी फिल्मों में 'सिलसिला', 'उमराव जान', 'जानी दुश्मन', 'चश्मे बद्दूर', 'मिस्टर नटवरलाल', और 'खूबसूरत' जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं.

रेखा को अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें फिल्मफेयर पुरस्कार प्रमुख हैं. उनका अभिनय सिर्फ एक्शन या रोमांस तक सीमित नहीं था.

वह अपनी फिल्मों में अलग-अलग किरदारों को जादुई तरीके से निभाती थीं. रेखा ने कन्नड़ फिल्म 'ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी ​​999' और तेलुगु फिल्म 'रंगुला रत्नम' में बाल किरदार निभाया था .