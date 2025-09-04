रीना रॉय की बहन ने विनोद खन्ना को दिया था ऐसा ऑफर, सुनते ही इंकार कर गए थे हैंडसम हंक

80 के दशक में बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस का राज था. वो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहती थीं. रीना रॉय ने उस समय में कई बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के साथ काम किया था. रीना रॉय की बहन एक डायरेक्टर थीं. उनकी बहन का नाम बरखा रॉय है और उन्होंने एक फिल्म बनाने के दौरान विनोद खन्ना से एक रिक्वेस्ट की थी मगर उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया था. क्या था वो ऑफर आइए आपको बताते हैं.



विनोद खन्ना ने ठुकरा दिया ऑफर

बरखा रॉय एक फिल्म बना रही थीं जिसका नाम सनम ओ सनम था. इसे वो डायरेक्ट कर रही थीं. मगर बाद में ये फिल्म बंद भी हो गई थी. बरखा इस फिल्म से अपनी छोटी बहन अंजू रॉय जो उस समय 25 साल की थी उन्हें लॉन्च करना चाहती थीं. वो चाहती थीं कि अंजू को विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के अपोजिट लॉन्च करें. जब बरखा ने विनोद खन्ना को ये ऑफर दिया तो उन्हें लगा ये कैसी बात कर रही हैं क्योंकि अक्षय उस समय सिर्फ 18 साल के थे और फिल्म के लिए तैयार नहीं थे. साथ ही अक्षय के अपोजिट अंजू बहुत बड़ी थीं.



गोविंदा को किया ऑफर

जब विनोद खन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था तो बरखा इस रोल के लिए गोविंदा को कास्ट करना चाहती थीं मगर ये फिल्म बंद ही हो गई.



बरखा रॉय ने विलेन से की शादी

रीना रॉय के बाद उनकी बहन बरखा रॉय ने इंडस्ट्री में कदम रखा था. उन्होंने एक्टिंग की जगह फिल्में प्रोड्यूस की. फिल्मों के बाद बरखा ने बॉलीवुड के मशहूर खलनायक महेश आनंद से शादी की थी, लेकिन उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने सरोज खान के बेटे राजू खान से दूसरी शादी की. अपनी बहन रीना रॉय की तरह बरखा रॉय भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उन्होंने फिलहाल फिल्मों से भी दूरी बना रखी है.