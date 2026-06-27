अनिल कपूर के इस गाने से आरडी बर्मन ने किया था कमबैक, रिकॉर्डिंग खत्म होते ही म्यूजिशियंस ने बजाई थी तालियां, रिलीज देखने से पहले हुई मौत

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है. हालांकि करियर के आखिरी दौर में उन्हें लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने मान लिया था कि उनका सुनहरा दौर खत्म हो चुका है. लेकिन 1994 में आई अनिल कपूर और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी' ने यह धारणा बदल दी. फिल्म का संगीत सुनते ही हर कोई एक बार फिर पंचम दा की धुनों का दीवाना हो गया. खास तौर पर ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद स्टूडियो में मौजूद म्यूजिशियंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं. अफसोस, आरडी बर्मन इस ऐतिहासिक सफलता को अपनी आंखों से नहीं देख सके.

‘एक लड़की को देखा…' बना वापसी का सबसे बड़ा सबूत

‘1942: ए लव स्टोरी' के लगभग सभी गीत आरडी बर्मन ने बनाए थे. गीतकार जावेद अख्तर ने कई इंटरव्यू में बताया कि इस एल्बम ने पंचम दा की प्रतिभा को एक बार फिर साबित कर दिया था. खासकर ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' की धुन सुनकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद कलाकार और म्यूजिशियन इतने प्रभावित हुए कि रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाकर आरडी बर्मन का सम्मान किया. यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भावुक था.

रिलीज से पहले ही दुनिया को कह दिया अलविदा

दुर्भाग्य से आरडी बर्मन फिल्म की रिलीज नहीं देख पाए. 4 जनवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, जबकि ‘1942: ए लव स्टोरी' कुछ महीनों बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म का संगीत रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुआ और इसके लगभग सभी गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए. संगीत प्रेमियों का मानना है कि यह एल्बम पंचम दा के शानदार करियर का सबसे भावुक और यादगार अध्याय बन गया.

आज भी सदाबहार हैं फिल्म के सभी गाने

‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा', ‘कुछ ना कहो', ‘रिमझिम रिमझिम', ‘रूठ ना जाना' और ‘ये सफर' जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. इन धुनों ने साबित किया कि बेहतरीन संगीत समय का मोहताज नहीं होता. ‘1942: ए लव स्टोरी' का एल्बम न सिर्फ आरडी बर्मन के करियर की शानदार वापसी माना जाता है, बल्कि यह हिंदी फिल्म संगीत के गोल्डन एरा की उन अमर रचनाओं में शामिल है, जिन्हें हर जेनरेशन उसी प्यार और सम्मान के साथ सुनता है.

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