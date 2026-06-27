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CID से पहले दूरदर्शन की जान था ये क्राइम शो, संडे को मर्डर मिस्ट्री सुलझाने टीवी से चिपक जाते थे दर्शक, गेस्ट रोल में नजर आते थे बॉलीवुड स्टार्स

CID से पहले दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला ‘तहकीकात’ हर रविवार दर्शकों को नई मर्डर मिस्ट्री के साथ रोमांचित करता था. बॉलीवुड सितारों की गेस्ट एंट्री और दमदार कहानी ने इसे 90 के दशक का यादगार क्राइम शो बना दिया.

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CID से पहले दूरदर्शन की जान था ये क्राइम शो, संडे को मर्डर मिस्ट्री सुलझाने टीवी से चिपक जाते थे दर्शक, गेस्ट रोल में नजर आते थे बॉलीवुड स्टार्स
दूरदर्शन पर आता था क्राइम शो तहकीकात

आज जब भी भारतीय टीवी के सबसे लोकप्रिय क्राइम शोज की बात होती है तो सबसे पहले ‘CID' का नाम याद आता है. लेकिन उससे कई साल पहले दूरदर्शन पर एक ऐसा शो आया था जिसने दर्शकों को हर रविवार टीवी के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया था. यह शो था ‘तहकीकात', जिसमें हर हफ्ते एक नई मर्डर मिस्ट्री, नए किरदार और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलते थे. शानदार कहानी, सस्पेंस और बेहतरीन अभिनय ने इसे 90 के दशक का सबसे चर्चित क्राइम सीरियल बना दिया. खास बात यह थी कि इस शो में कई बॉलीवुड कलाकार भी गेस्ट रोल में नजर आते थे, जिससे हर एपिसोड को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ जाती थी.

हर एपिसोड में नई मर्डर मिस्ट्री

‘तहकीकात' की सबसे बड़ी खासियत इसकी अलग-अलग कहानियां थीं. हर एपिसोड में एक नया केस होता था, जिसमें हत्या या किसी रहस्यमयी अपराध की गुत्थी सुलझाई जाती थी. जांच के दौरान कई संदिग्ध सामने आते थे और कहानी ऐसे मोड़ लेती थी कि असली अपराधी का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता था. यही वजह थी कि दर्शक शुरुआत से लेकर अंत तक टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटाते थे. उस दौर में जब क्राइम और इन्वेस्टिगेशन आधारित शो बहुत कम थे, तब ‘तहकीकात' ने अपनी अलग पहचान बनाई.

विजय आनंद और सौरभ शुक्ला की जोड़ी ने जीता था दिल

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इस शो में मशहूर फिल्मकार और अभिनेता विजय आनंद ने जासूस सम द'सिल्वा का किरदार निभाया था, जबकि सौरभ शुक्ला उनके सहायक गोपी के रोल में नजर आए थे. दोनों की शानदार केमिस्ट्री और केस सुलझाने का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. गंभीर जांच के बीच हल्का-फुल्का हास्य भी देखने को मिलता था, जिससे शो और भी मनोरंजक बन जाता था. इन दोनों कलाकारों की दमदार एक्टिंग ने ‘तहकीकात' को यादगार बना दिया.

बॉलीवुड सितारों की गेस्ट एंट्री ने बढ़ाया शो का रोमांच

‘तहकीकात' का एक और बड़ा आकर्षण था इसमें नजर आने वाले बॉलीवुड सितारे. कई लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्रियां अलग-अलग एपिसोड में गेस्ट रोल निभाते थे, जिससे हर नई कहानी और भी दिलचस्प बन जाती थी. उस दौर में किसी टीवी शो में बड़े फिल्मी सितारों की मौजूदगी अपने आप में खास बात मानी जाती थी. यही वजह रही कि ‘तहकीकात' सिर्फ एक क्राइम शो नहीं बल्कि रविवार के पारिवारिक मनोरंजन का अहम हिस्सा बन गया. आज भी 90 के दशक के दर्शक इस सीरियल को भारतीय टेलीविजन के सबसे बेहतरीन और यादगार क्राइम शोज में गिनते हैं.

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